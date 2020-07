Zijn dit de Samsung Galaxy Buds Live ‘Beans’? [video]

Juist hetgeen we niet zien en horen maakt de Samsung Galaxy Buds Live beans interessant.

Nadat Apple met de Apple AirPods de trend zette werd zij al snel achtervolgd en ingehaald door veel andere merken die met draadloze oordopjes kwamen. Een van de populairste concurrenten werd de Samsung Galaxy Buds.

Inmiddels kunnen we daar de volgende generatie verwachten. Over de naam is nog wat onduidelijkheid. We weten nog niet of we het over de Samsung Galaxy Buds Live moeten hebben, de Samsung Galaxy Beans of een combinatie van deze twee namen.

Zijn dit de Samsung Galaxy Buds Live Beans?

Inmiddels lijkt er wel meer duidelijk te zijn over het uiterlijk van de nieuwste oordopjes van Samsung. Zo verschijnen ze naar verwachting in de kleuren zwart, wit en koper. Deze kopertint zagen we ook al terug bij de Samsung Galaxy Note 20 – serie. Uit een gelekte video, waarvan velen denken dat het een officiële marketingvideo is, blijkt dat ze erg stijlvol worden.

Over de techniek is echter nog niet veel bekend.

Samsung Galaxy Buds Live Beans gaan verrassen

Als we naar een eveneens gelekte foto van de techniek kijken zien we dat men veel technologie in de kleine dopjes heeft gestopt.

Ook verstopte de makers van het filmpje een hint. Met de titel ‘Keep the noice out, let the sound in’ lijkt men te hinten op noice cancellation. We zijn benieuwd hoe men dit wil doen. In tegenstelling tot andere oordopjes zien we namelijk geen siliconen omhulsel om het oor helemaal af te sluiten. Vraag is welke oplossing Samsung gekozen heeft als er daadwerkelijk noice-cancellation in de nieuwe Samsung Galaxy Buds Live Beans verstopt is.

Een ander opvallend aspect is het aantal speakers dat we aan de buitenkant van het linker oordopje zien. Dat we daar bedieningsknopjes en wellicht een microfoon zien is te verwachten, maar dan houden we nog een toepassing over. Volgens geruchten gaat het hier om een speaker.

Kortom, de nieuwste Samsung Galaxy Buds oordopjes gaan verrassen.

Verkrijgbaarheid en prijs

Naar verwachting presenteert Samsung de oordkopjes op het launch-event Samsung Unpacked, dat op 5 augustus gehouden wordt en zien we ze vanaf september of oktober in de winkel liggen. Eerdere geruchten duidden op een gunstige prijs. Sindsdien zijn er niet veel meer speculaties geweest. De meest recente schattingen komen dan ook uit rond de prijs van de Galaxy Buds Plus, die rond $ 149,95 (zo’n € 130,-) ligt.

Foto’s en video: h0x0d, Twitter