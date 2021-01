Samsung Galaxy Buds Pro moet Apple laten zweten - Apparata

Krijgt Samsung het voor elkaar om Apple met de nieuwe Galaxy Buds Pro te laten zweten?

Met de AirPods Pro is Apple sterk vertegenwoordig in het segment van de draadloze oortjes. Maar natuurlijk is Apple niet de enige. Het merk heeft een aantal concurrenten en Samsung is op dat vlak een belangrijke concurrent. Helemaal met de vandaag gelanceerde Galaxy Buds Pro die het opnemen tegen de AirPods Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung spreekt over een nieuwe generatie oordopjes met een sublieme kwaliteit. Grote woorden, maar weten de Koreanen het ook waar te maken? Je hebt actieve geluidsonderdrukking met de Buds Pro en er is ondersteuning voor ANC voor hoge gesprekskwaliteit tijdens een telefoontje.

In de oortjes zit een 11 mm woofer en een 6,5 mm tweeter verwerkt. Eén van de microfoons is uitgerust met hoge signaal-ruisverhouding (SNR) om achtergrondgeluiden goed te kunnen filteren. En wat te denken van Wind Shield-technologie. Zelfs in stormachtige omstandigheden moet je nog kunnen bellen terwijl een gesprek helder blijft. Ideaal voor Nederlandse weersomstandigheden. Verder is er ondersteuning voor Dolby Head Tracking zodat je in 360 graden naar muziek kunt luisteren.

Volledig opgeladen kun je de oordopjes tot 8 uur gebruiken. Daarnaast heb je 20 uur aan reservevermogen in de draadloze oplaadcase. 5 minuten opladen betekent 1 uur afspeeltijd dankzij quick charging.

De nieuwe Samsung Galaxy Buds Pro zijn vanaf 29 januari verkrijgbaar in in Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet voor € 229,-. Deze kleuren komen overeen met de eveneens vandaag gelanceerde Galaxy S21-serie.