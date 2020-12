Samsung Galaxy Buds Pro prijs gelekt - Apparata

De Samsung Galaxy Buds Pro gaan concurreren met de AirPods Pro, maar dan voor een scherpere prijs.

Benchmark binnen de draadloze oortjes zijn toch wel de AirPods Pro. Apple heeft in korte tijd de markt binnen dit segment weten te domineren. De afgelopen jaren hebben we de nodige klonen voorbij zien komen. Een belangrijke concurrent voor Apple is Samsung met de Galaxy Buds. Binnenkort komen de Galaxy Buds Pro en nu is er een prijs naar buiten gekomen.

Samsung Galaxy Buds Pro prijs

Geheel in de traditie van nieuwe Samsung-producten is er info van de Galaxy Buds Pro gelekt. In dit geval de prijs. Eerst nog even de AirPods Pro, die je voor 209 euro op de kop kunt tikken. De prijs van de Galaxy Buds Pro lijkt er niet ver vandaan te zitten. Volgens WalkingCat kosten de oortjes 199 dollar. Dat is 30 dollar meer in vergelijking met de gewone Galaxy Buds Live. De adviesprijs van die dingen liggen in Nederland op 189 euro. Met die gedachte gaan de Galaxy Buds Pro hier 209 euro kosten. Precies dezelfde prijs als de AirPods Pro.

In tegenstelling tot Apple, zijn producten van Samsung al vaak na enkele maanden voor een lagere prijs verkrijgbaar. Diezelfde Galaxy Buds Live kun je voor 129 euro kopen bij diverse elektronicazaken. Dus met de lancering ligt de prijs van de nieuwe Samsung Galaxy Buds Pro misschien op het niveau van Apple, maar uiteindelijk zullende Koreanen als voordeligste uit de bus komen door middel van kortingen.