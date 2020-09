Samsung Galaxy F is helemaal nieuw - Apparata

Samsung gaat een nieuwe smartphone serie aankondigen in vorm van de Galaxy F.

Samsung is zeer dominant in het wereldje van smartphones. Niet zo gek, want ze hebben dan ook een extreem aanbod. Voor iedereen is er wel wat te kiezen. Voor de doorsnee consumenten hebben ze de Galaxy A- en M-lijn. Zoek je een vlaggenschip, dan kun je bij de Galaxy S– en Note-serie terecht. Wil je iets unieks dan is er de Galaxy Z. Er komt nu een nieuwe modellijn aan in vorm van de Samsung Galaxy F.

Het is afwachten wat het merk met de Galaxy F gaat doen. In oktober kunnen we meer verwachten. Dan kondigt de Zuid-Koreaanse techgigant de F-serie officieel aan. Dat weten we dankzij Flipkart. Op een webpagina is gelekte informatie rondom de Galaxy F te vinden.

Enkele feitjes over de Galaxy F zijn we daardoor vroegtijdig te weten gekomen. Zo is de Galaxy F familie bedacht en ontwikkeld in India. De toestellen krijgen een AMOLED Infinity-U display. De Samsung Galaxy F41 is de eerste smartphone van de reeks en heeft een 6.000mAh batterij.

De officiële lancering volgt op 8 oktober. Het is onbekend of de Samsung Galaxy F ook naar het Europese vasteland komt.