Samsung Galaxy Fit 2 hoef je nauwelijks op te laden - Apparata

Het fijne van de nieuwe Samsung Galaxy Fit 2 is dat je deze niet zo vaak aan de lader hoeft te leggen.

Samsung heeft een grote update in petto met de Samsung Galaxy Fit 2. In vergelijking met de oorspronkelijke Galaxy Fit is de batterijduur flink toegenomen. Volgens de Zuid-Koreaanse techgigant kun je met de Galaxy Fit 2 genieten van een batterijduur tot maximaal drie weken. Bij normaal gebruik komt dat neer op ongeveer twee weken.

Dat komt erop neer dat je deze wearable slechts twee keer per maand hoeft op te laden. Ideaal voor de consument die wel een wearable overweegt, maar zich niet druk wil maken over het constant laden van zo’n ding. Je draagt de Galaxy Fit 2 omdat je van sporten houdt, of omdat je een gezonde levensstijl wilt hanteren. Daar is de wearable echt op gericht. Ben je meer een doorsnee gebruiker dan is een smartwatch misschien wat meer voor jou.

De Samsung Galaxy Fit 2 weet onder andere je verbrande calorieën, hartritme, de afstand en je slaappatroon bij te houden. Ook is de wearable slim genoeg om vijf verschillende activiteiten te onderscheiden. De nieuwe Galaxy Fit 2 kost 49 euro en is vanaf eind deze maand verkrijgbaar in de winkel.