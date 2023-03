‘Samsung Galaxy Flex G heeft 3 panelen’

De technici van Samsung Display, de schermenpoot van de Koreaanse gigant, waren druk bezig met het ontwikkelen van een unieke foldable, met werknaam Samsung Galaxy Flex G. Een tablet die je ook echt in je broekzak kan stoppen en als telefoon kan gebruiken. Wat kunnen we verwachten bij dit nieuwe model?

Bron: Samsung Display

Opgevouwen als de letter G

Samsung heeft al meerdere foldables in het assortiment, zoals de Galaxy Fold Z. De Samsung Galaxy Flex G, het woord zegt het al, kan worden opgevouwen in de vorm van een letter G. Het idee achter deze manier om vormgeven is dat op die manier het scherm goed beschermd is tegen krassen, als de telefoon opgevouwen is. Tweede voordeel is dat het scherm naadloos kan uitklappen, zodat je als gebruiker van deze opklapbare tablet maximaal kan profiteren van deze heldere OLED-display.

Hiermee vervaagt de grens tussen een telefoon en een tablet steeds meer. Voor onderweg is dit een handige gadget om altijd de mogelijkheid te hebben tekst te kunnen schrijven of bijvoorbeeld op een spreadsheet te kunnen werken. Ook lijkt de Samsung stylus te worden geïntegreerd in het ontwerp. Een mini-werkplek in je broekzak, zou je over de Samsung Galaxy Flex G kunnen zeggen.

Bron: Patentaanvraag van Samsung (2019), voor een Z-vormige foldable; LetsGoDigital

Komt er ooit een Samsung Galaxy Flex G?

Deze demo is heel overtuigend, en doet vermoeden dat Samsung behoorlijk wat research heeft gestoken in het driedubbel uitklapbare concept. Het zou ons dus niet verbazen als al in 2023, of kort na dit jaar, er een drievoudig uitklapbare loot zoals de Samsung Galaxy Flex G aan de Galaxy stam verschijnt.

Goedkoper wordt deze gadget waarschijnlijk niet, met een prijs van zeker rond de € 1500. Daarvoor krijg je dan natuurlijk wel de bekende verzorgde, gepolijste uitwerking door Samsung. Met dit wat grotere beeldscherm, in volledig uitgeklapte vorm met een diagonaal van 12 inch, kunnen we ons op zich goed voorstellen dat Samsung met de Samsung Galaxy Flex G nieuwe klanten gaat trekken.