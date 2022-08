Samsung Galaxy Flip 4 komt in kneiterveel kleuren

Keuze genoeg bij de Galaxy Flip 4 als je uit wat kleuren zou willen kiezen.

De Samsung Galaxy Flip is een opvallende smartphone omdat het een klaptelefoon is. Nu kun je hem nog meer laten opvallen door een kek kleurtje te kiezen. Je kan namelijk de Flip met 71 kleurencombinaties bestellen.

Samsung Galaxy Flip 4 kleuren

De Samsung Galaxy Flip 4 is op dit moment nog niet te koop. Informatie omtrent het apparaat wordt door Samsung nog redelijk geheim gehouden. Echter, het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft wel al de kleurenopties bekend gemaakt. Experts twijfelen of dit nou wel de bedoeling was.

Voor ons maakt dat niet uit. Wij weten nu lekker uit hoeveel kleuren je kan kiezen. Dit komt omdat een verzekeringsmaatschappij dit op haar website heeft gezet. Te vroeg dus, want het werd er weer snel afgehaald. Overigens is de informatie afkomstig van de site van Samsung zelf, waar het verzekeringen verkoopt voor de apparaten.

Verschillende websites hebben het direct overgenomen, voordat het weer werd weggehaald. De website 9to5Google zegt dus dat het apparaat met 71 kleurencombo’s zal komen. Er zijn vier basiskleuren namelijk blauw, Bora Purple, Pink Gold en Graphite.

Lancering

Tevens zal er een speciale bespoke-editie komen. Dat was ook het geval bij de Flip 3. Koop je deze editie, dan kan je zelf de kleuren samenstellen. Naast de basiskleuren kan je kiezen uit groen, rood, geel, wit en navy. Die zitten dan weer verwerkt in het frame dat andere kleuren heeft. Opgeteld kom je dan op 71 combo’s.

Hoe dit er in het echt uit gaat zien weten we nog niet. De Samsung Galaxy Flip 4 zal op 10 augustus aanstaande gepresenteerd worden tijdens het Galaxy Unpacked-evenement.