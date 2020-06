Samsung Galaxy Fold 2 heeft geen gekke notch

Heeft de Zuid-Koreaanse techgigant geleerd van de Galaxy Fold en past Samsung dit toe op de Galaxy Fold 2?

De komst van de notch of inkeping is toch wel het meest opvallende aan een smartphone van de afgelopen jaren. De ene fabrikant kiest voor een grote, de ander voor een kleine. Samsung kiest voor beiden. Het ene toestel van het merk heeft een grotere notch dan het andere. Met de Samsung Galaxy Fold 2 lijkt het bedrijf weer voor een kleine notch te kiezen.

De oorspronkelijke Galaxy Fold had een vrij bijzonder ontwerp. Er zat namelijk een enorme notch rechtsboven in. Dat verdiende nu niet bepaald de schoonheidsprijs. Volgens Ice Universe, een inmiddels vrij bekende naam, krijgt de Samsung Galaxy Fold 2 een kleine notch. De inkeping is vergelijking met de huidige Samsung vlaggenschepen. Het gaat hier om de zogenoemde hole-punch camera notch.

Het is nog steeds niet zo mooi als bijvoorbeeld de Huawei Mate XS. Deze vouwbare smartphone heeft helemaal geen notch. De camera’s zijn aan de buitenkant verwerkt. Samsung lijkt niet voor deze strategie te kiezen. De verwachting is dat de Galaxy Fold 2 later dit jaar officieel aangekondigd gaat worden. In augustus komt er een nieuw Galaxy Note vlaggenschip. De kans bestaat dat het merk van deze gelegenheid gebruik maakt om ook de Galaxy Fold 2 uit de doeken te doen.