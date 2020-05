Verrassing: Samsung Galaxy Fold 2 wordt spectaculair [renders]

De Samsung Galaxy Fold 2 zal er volgens geruchten zo uit gaan zien en dat is smullen.

We konden gisteren al melden dat Samsung bezig is aan een volgende opvouwbare smartphone en dat dit naar verwachting de Samsung Galaxy Fold 2 gaat worden. Het was dus wachten op de eerste geruchten en dat duurde niet lang.

Samsung Galaxy Fold 2 nog verder uitvouwbaar?

Op basis van de eerste geruchten wordt de Samsung Galaxy Fold 2 een verrassend toestel. Zo zou het scherm niet 1 maar 2 keer uitvouwbaar zijn en daarmee uit drie delen bestaan. Hierdoor zou het toestel uitgevouwen richting tablet-formaat gaan met een beeldscherm van liefst 8 inch.

Ook oplossing voor cameraprobleem

Een vraag die veel smartphone-producenten bezig houdt is hoe men met de camera op de achterkant van het toestel om moet gaan. Samsung lijkt hier een oplossing gevonden te hebben in een draaiende camera die we ook al op de midranger Samsung Galaxy A80 zagen.

Hoe ziet de Samsung Galaxy Fold 2 er dan uit?

We zijn het stadium van de tekentafel klaarblijkelijk nog maar net ontgroeid, maar de ontwerpers van Techconfigurations konden toch al aan de slag. Op basis van de geruchten en de verrassende oplossingen die de ronde doen maakten zij deze render.

Wanneer we de opvouwbare Samsung op de markt kunnen verwachten is nog niet duidelijk, maar dit lijkt wel wat geduld waard.

Bron: T3