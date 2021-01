Samsung Galaxy Fold en Z Flip bezwijken onder de kou? - Apparata

Meerdere Samsung Galaxy Fold en Z Flip vouwbare smartphones zouden bezwijken onder extreme kou, waarbij het scherm simpelweg breekt.

De vouwbare Samsung Galaxy Fold en Z Flip bezwijken naar verluidt onder extreme kou. Begin vorig jaar werden al enkele vergelijkbare incidenten gemeld. Nu lijken die eerdere incidenten nog betrouwbaarder nadat het weer meermaals plaatsvond. Maar gezien de temperaturen in Zuid-Korea op het moment, hoeven gebruikers hier er wellicht niet zoveel rekening mee te houden.

Samsung Galaxy Fold en Z Flip en kou

SamMobile beschrijft het verhaal van enkele Zuid-Koreaanse Galaxy Fold en Z Flip gebruikers die hun peperdure apparaat zagen bezwijken in de kou. Momenteel teistert een koudegolf de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Er werden daar (’s nachts) temperaturen van tussen de -11 en -18 graden Celsius gemeten.

In die vrieskou zouden sommige gebruikers bij het openen van hun opvouwbare Samsung smartphone het scherm hebben zien barsten. Natuurlijk is het lastig om te bevestigen of de kou inderdaad de boosdoener was, of dat de Samsung Galaxy Fold of Z Flip al beschadigd waren.

Het is daarentegen wel zeer aannemelijk dat de kou impact heeft gehad. Het medium meldt dat de Huawei Mate X bijvoorbeeld een waarschuwing geeft; men mag het apparaat bij temperaturen onder de -5 °C niet gebruiken. Samsung geeft een dergelijke waarschuwing niet.

Maar omdat materialen krimpen bij kou en überhaupt brosser worden, is het behoorlijk logisch dat gebruik dan met eigen risico is. Zeker bij een opvouwbare smartphone moet je oppassen, omdat de schermen in essentie van plastic gemaakt zijn. Dat materiaal is een stuk vatbaarder voor kou dan glas. Nu hebben huidige vouwbare Samsung smartphones wel een dun laagje glas over het scherm. Toch is er weinig dat bij -18°C nog net zo goed werkt als bij normale temperaturen.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers precies getroffen zijn door het probleem. Ook weten we niet of Samsung enige vorm van compensatie zal leveren. Als SamMobile daarentegen het boekje goed heeft doorgespit en er inderdaad geen temperatuur-waarschuwing in zit, dan zal Samsung toch echt moeten betalen..