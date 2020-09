Samsung Galaxy M11 laat je instappen voor 159 euro - Apparata

Een Samsung Galaxy smartphone voor weinig? Met de Samsung Galaxy M11 scoor je al voor 159 euro een smartphone.

Op het gebied van voordelige smartphones bedient Samsung de markt met de Galaxy A-serie. Nu gaat de Zuid-Koreaanse techgigant nog een treetje lager en introduceert men een smartphone in de M-serie. Maak kennis met de voordelige Samsung Galaxy M11.

De M11 is een echte instapper. Dat zie je terug met de specificaties. Deze smartphone heeft een 6.4-inch HD+ TFT Infinity-O Display met een resolutie van 720X1560. Onderhuids zit een Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 processor. De Samsung Galaxy M11 heeft 3 GB werkgeheugen en 32 GB interne opslag. Dit is uit te breiden met een MicroSD-kaartje tot een max van 512 GB. De M11 ondersteunt 15W snelladen en heeft een 5.000mAh batterij.

Op de achterkant tref je drie camera’s aan. Een 13 MP + 5 MP + 2 MP trio laat je foto’s maken in verschillende vormen. Voor zit een 8 MP selfiecamera. Samsung heeft ook aan de veiligheid gedacht. Achter heb je een vingerafdrukscanner. Gezichtsherkenning met de camera aan de voorzijde is tevens mogelijk.

De Samsung Galaxy M11 gaat 159 euro kosten. Je kunt de smartphone in het zwart of in het blauw aanschaffen. In de loop van oktober ligt de telefoon in de winkel.