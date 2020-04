Samsung Galaxy M21: de Nederlandse prijs is bekend

Er is een nieuwe Galaxy-smartphone van Samsung naar Nederland gekomen.





Aanschouw de Galaxy M21. Een middenboot voor mensen die een Samsung-smartphone willen met een budget. De Zuid-Koreaanse techgigant wil met de M21 zoveel mogelijk bieden voor een weinig geld. Is ze dat gelukt?

De nieuwe Samsung Galaxy M21 heeft een 6.4 inch Full HD+ Infinity-U display. De telefoon moet minstens 24 uur op een accuduur kunnen meegaan dankzij een 6.000mAh batterij.

Er zitten drie camera’s op de achterkant van de Galaxy M21. Het gaat hier om een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel sensor met een 123˚ ultragroothoeklens en een 5 megapixel dieptecamera met Live Focus. Aan de voorkant zit een 20 megapixel selfiecamera.

Een Samsung Exynos 9611 Octacore processor is verantwoordelijk voor de performance van deze Galaxy M21. De 188 g wegende smartphone heeft 4 GB RAM en 64 GB ROM.

De Samsung Galaxy M21 is vanaf nu in Nederland beschikbaar. Het toestel komt in de kleuren zwart en blauw voor een verkoopadviesprijs van € 219. De Galaxy M21 is exclusief verkrijgbaar bij de Samsung e-store, Bol.com en Coolblue.