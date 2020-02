Samsung Galaxy M31: update voor budgetkopers

Wanneer kunnen we deze budget-smartphone met 4 camera's verwachten?





Terwijl de lancering van de Samsung Galaxy S20-serie nog maar net achter ons ligt en we met veel belangstelling uitkijken naar het moment dat we de toestellen in onze handen hebben is Samsung alweer bezig met de volgende lancering. Deze keer richt men zich op de budgetmarkt.

Vorig jaar lanceerde Samsung in de budgetmarkt de succesvolle Samsung Galaxy M30. Inmiddels is bekend dat, hoe verrassend, de Samsung Galaxy M31 eraan komt. Vanochtend lekten de officiële persrenders.

Hoewel de veranderingen ten opzichte van de Samsung Galaxy M30 niet schokkend zijn voorzien wij op basis van de geruchten toch een degelijke budgetsmartphone verschijnen.

De belangrijkste verandering ten opzichte van haar voorganger is al direct zichtbaar, deze budgetsmartphone zal namelijk aan de achterkant 4 camera’s ingebouwd hebben. Naast een primaire camera van 64 MP en een ultra-groothoeklens van 8 MP zijn er nog twee sensoren van 5 MP voorzien. Aan de voorkant is een punchhole voorzien met daarin een selfiecamera van naar verwachting 32 MP.

Met de Exynos 9611 SoC processor is er aan de techniek niet veel veranderd ten opzichte van de M30. Voor het geheuken kun je kiezen uit twee opties. Het basismodel kent een werkgeheugen van 6GB RAM & 64GB opslagcapaciteit. De uitgebreidere variant biedt naar verwachting 8GB RAM werkgeheugen met 128 GB opslagcapaciteit. Een ander punt van herkenbaarheid is de grote batterij van liefst 5.000 mAh met 15W fast charging technologie.

Naar verwachting wordt de smartphone binnen enkele dagen gelanceerd. Over de prijs is niets bekend, maar aangezien de Samsung Galaxy M30 één van de toestellen is die de update naar Android 10 krijgt en de specificaties niet te veel afwijken van de voorganger lijkt er weinig ruimte om meer te vragen dan men met zo’n EUR 200,- voor de Samsung Galaxy M30 deed.