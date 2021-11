Samsung Galaxy M52 is een goede deal en heeft veel te bieden

In het middensegment onthult Samsung vandaag de Galaxy M52 5G. Een smartphone die best veel te bieden heeft gezien zijn prijs.

En met de scherpe prijs wil Samsung natuurlijk het segment in de middensector nog harder domineren. De concurrentie is moordend, met ook OPPO, OnePlus en Nokia die binnen deze categorie veel te bieden hebben. Het merk moet dus van goede huize komen om een alternatief te kunnen bieden. Met de Samsung Galaxy M52 lijkt dat wel in orde.

De nieuwe Galaxy M52 beschikt over een 6,7 inch FHD+ sAMOLED+ Infinity-O-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De processor betreft een Qualcomm Snapdragon 778G. Met een dikte van 7,4 millimeter is het bovendien een slank design. De batterij heeft een capaciteit van 5.000mAh. Deze accu kun je met 25W opladen. En in de naam valt al af te lezen dat het toestel beschikt over 5G connectiviteit.

Het gewicht van de telefoon ligt op 173 gram. Samsung brengt de Galaxy M52 5G in de kleuren zwart, lichtblauw en wit op de markt. Op de achterkant tref je een 64 MP-hoofdcamera. Ook zit er een 12 MP Ultra Wide Camera en een 5 MP-macrolens. Aan de voorzijde heeft Samsung gekozen voor een 32 MP-camera.

Samsung levert het toestel met Android 11 met ondersteuning voor One UI 3.1. De smartphone komt in één variant op de markt. Namelijk als Galaxy M52 5G met 6GB RAM en 128GB opslagcapaciteit. Het kostenplaatje komt uit op 379 euro. Het is goed om te weten dat Samsung de nieuwe Galaxy M52 5G exclusief online gaat verkopen.