De Samsung Galaxy Note 10 Lite wordt goed en goedkoop

Een van de smartphones waar veel Samsung-liefhebbers op wachten is de Samsung Galaxy Note 10 Lite. Inmiddels beweert een Duitse website de officiële release-informatie te hebben. Waar de reguliere Samsung Galaxy Note 10 bij introductie een adviesprijs vanaf € 949,- had zal de Samsung Galaxy Note 10 Lite naar verwachting € 609,- gaan kosten.

Uiteraard moet die besparing ergens vandaan komen. Op basis van de officiële specificaties (die Winfuture in bezit claimt te hebben) is de kostenverlaging vooral verdiend bij de processor. Waar de reguliere Note 10 is uitgerust met de nieuwste Exynos 9 Octa 9825 moet de Note 10 Lite het doen met de Exynos 9810 SoC uit 2018.

De echte Samsung-kenner zal deze processor zeker herkennen, want deze is ook gebruikt in de Samsung Galaxy S9. De verkoop van dit toestel was niet om over naar huis te schrijven, dus wellicht moest men van de processoren af. Nu was deze processor destijds de allersnelste, dus de vraag is of gebruikers er veel van merken. Daarnaast biedt 6 GB RAM werkgeheugen ook een krachtige ondersteuning.

Verder valt op dat de budget-variant met 4500 mAh een grotere batterijcapaciteit dan de reguliere Note 10. Ook zal Android 10 af fabriek geïnstalleerd zijn en wordt het toestel voorzien van de S-Pen. Al met al lijkt de Note 10 Lite ondanks de verouderde processor waar voor je geld te gaan bieden.

De overige eigenschappen, zoals 128 GB ROM opslagcapaciteit (via micro sd-kaartje uit te breiden naar 512 GB) en SuperAMOLED Full HD-display van 6,7 inch misstaan daarbij zeker niet. Ook de cameravoorziening valt niet tegen. Aan de voorkant tref je een 32 MP selfiecamera en aan de achterkant een tripple camerasysteem bestaande uit 12 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens en 12 MP telelens. Hiermee is de camera aan de voorzijde flink uitgebreid ten opzichte van de reguliere Note 10 en is aan de achterkant alleen de hoofdcamera 4 MP minder dan de reguliere versie.

Gezichtsherkenning en de in-display vingerafdrukscanner ontbreken niet. Als laatste verrassing voor de liefhebbers blijkt de 3,5 mm Jack hoofdtelefoonaansluiting ook voorzien. Wie deze smartphone onder de boom wil leggen heeft pech. Hij komt naar verwachting namelijk na de jaarwisseling op de markt. Tot die tijd beschouwen we de specificaties uit voorzorg maar als gerucht.

