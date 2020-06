Is dit de achterkant van de Samsung Galaxy Note 20?

Andere indeling features bij de Samsung Galaxy Note 20 .

Op 5 augustus presenteert Samsung tijdens Unpacked 2020 de nieuwste Samsung Galaxy Note 20 serie. Het toestel ligt waarschijnlijk vlak daarna in de winkel. Als we de geruchten mogen geloven is namelijk inmiddels, net als voor de iPhone, de dummy verspreid onder de makers van accessoires. Het ontwerp van de smartphone zou daarmee vaststaan.

Samsung Galaxy Note 20 case gelekt

De, inmiddels bekende, insider Ice Universe vond op het Chinese Weibo een aantal foto’s van de case van het nieuwste Samsung vlaggenschip. Laten we eerst de bovenkant bekijken.

Aan de bovenkant van de verder gladde achterkant zien we duidelijk een licht uitstekende ruimte voor de camera’s met bijbehorende sensoren. We kunnen daarmee 3 camera’s verwachten, waarbij de hoofdcamera ondersteund zal worden door een telelens en (ultra)groothoeklens. Ook de flitser zal niet ontbreken en de laatste opening is naar verwachting bedoeld voor een Time of Flight (ToF)-sensor.

Daarmee lijkt de microfoon te missen.

Samsung Galaxy Note 20 onderkant

Als we echter naar de afbeelding van de onderkant kijken zien we daar een kleine ronde uitsparing en deze is naar verwachting voor de S-pen. Daarnaast zien we een uitsparing voor de microfoon, speaker en charger (door USB-C poort). Daarmee komt de 3.55 mm headphone Jack niet terug.

Nieuwe lekken in lijn met eerdere geruchten

Het ontwerp sluit redelijk goed aan bij het eerdere lek van een ontwerp dat Ice Universe al tipte.

Ook lijkt deze nieuwe case in lijn met de eerdere render (zie titelfoto) die voorbij kwam.

Het zal echter nog tot augustus duren voor we definitief weten hoe de Samsung Galaxy Note 20 eruit zal komen te zien. Met dit case-ontwerp en de beschikbare kleuren, die al eerder lekten, kunnen we ons in ieder geval een voorstelling maken.