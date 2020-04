Samsung Galaxy Note 20 komt concurrentie uitdagen

Samsung hint naast Note 20 ook op komst Samsung Galaxy Fold 2.

De Samsung Galaxy S20 serie (zie foto) is al weer even op de markt en we zien hoe diverse concurrenten zich warm lopen om het model te overklassen. Samsung zelf ziet dat ook en licht daarom alvast wat tipjes van de sluier op over de Samsung Galaxy Note 20 serie. Ook hint zij op het verschijnen van de Samsung Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy Note 20 nieuw wapen in de concurrentiestrijd?

Zoals we gisteren al berichtten verwacht Samsung een terugloop in de verkoop van smartphones. Het is daarom des te belangrijker dat zij haar concurrentiepositie houdt. Dit is men van plan met de komende Samsung Galaxy Note 20 serie. Volgens de laatste berichten bouwt de Koreaanse tech-gigant een verbeterde processor in voor de markten waar men een Exynos 990 chip inbouwt. Deze wordt namelijk voor de Note vervangen door door de Exynos 992, die wellicht zijn debuut maakt in deze smartphone. Wat dit betekent voor de markten waar men de Snapdragon-chip gebruikt is nog niets bekend over een verbeterde versie, aangezien men bij producent Qualcomm nog niet communiceert over een opvolger.

Overigens is het de vraag of de gebruiker in de praktijk veel merkt van de veranderde chip. Naast veel praktische verbeteringen zou de snelheid slechts 1 tot 3 % hoger liggen.

Verder lijkt Samsung in te zetten op het uiterlijk. Er gaan al langer geruchten over een Super AMOLED-scherm en verbeterde S-Pen. Met deze ontwikkelingen voedt Samsung de gedachte dat zij bewust twee launch-series plant om, als de concurrentie op de S 20-serie reageert, weer een voorsprong te nemen.

Wanneer verschijnt de Samsung Galaxy Note 20 serie?

Ondanks de gevolgen van de Coronacrisis geeft Samsung aan dat zij op schema ligt. Dat betekent dat wij de nieuwe serie na de zomervakantie kunnen verwachten. Hoeveel toestellen er in de serie verschijnen is nog niet bekend. De Note + ligt in de lijn der verwachting. Dat er ook een Lite-versie komt is minder zeker.

Ook Galaxy Fold 2 is onderweg

In de toelichting op de jaarcijfers die men gisteren presenteerde kondigt men ook aan dat men later dit jaar een nieuwe vouwbare smartphone zal introduceren. Nu had Samsung naast de roemruchte Galaxy Fold vorig jaar ook de Galaxy Z Flip gelanceerd, dus theoretisch zouden we twee vouwbare smartphones van een nieuwe generatie kunnen verwachten. De oplage van de Z Flip was echter klein en de geruchten tot nu toe duiden alleen op de productie van een Galaxy Fold 2. Dit zou dan de voorbereiding op de release later dit jaar moeten worden.

Met de release van de Note-serie na de zomer zou het logisch zijn dat men de Galaxy Fold 2 daarna lanceert, wellicht in oktober of november. Hier is echter nog niets concreets over bekend.

Bron: T3, Foto: Samsung