Dit worden de kleuren van de Samsung Galaxy Note 20

Naast Samsung Galaxy Note 20 zijn ook de kleuren van Earbuds en Samsung Galaxy Z Flip gelekt.

Inmiddels is Samsung druk bezig met de voorbereidingen op een nieuwe serie onthullingen. Hierin staat de Samsung Galaxy Note 2 centraal. Ook worden de Earbuds en Samsung Galaxy Flip Z verwacht. Een van de aspecten van wat we kunnen verwachten lijkt opgehelderd nu de kleuren gelekt zijn. Ook voor degenen die nog een Samsung Galaxy S20 Plus aan willen schaffen en fan zijn van K-pop is er goed nieuws.

Samsung Galaxy S20 Plus + Earbuds Plus in K-pop stijl

Het van origine Koreaanse Samsung speelt handig in op de populariteit van de popmuziek uit Korea, de zogenoemde K-pop. In samenwerking met BTS, ook wel bekend als de BangTan Boys, heeft men nu een speciale Samsung Galaxy S20 Plus en Earbuds Plus uitgegeven. Dit om het zevenjarig bestaan van de K-pop groep te vieren. Tegelijk met de special editie lanceert Samsung een fanbase voor deze populaire groep. De voorverkoop begint vanaf 19 juni, al is nog onbekend of deze speciale editie ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn. De kleuren zijn in ieder geval vrolijk.

Kleuren Samsung Galaxy Note 20 en Samsung Galaxy Z Flip gelekt

Inmiddels is Samsung ook druk doende met de voorbereidingen van de lancering van de Samsung Galaxy Note 20 en de Samsung Galaxy Z Flip. Diverse betrouwbare insiders bevestigen dat het kleurenschema van beide komende toestellen inmiddels is vastgesteld.

Can confirm!



Note 20 colors:



Black

White/Grey

Copper

Mint Green



Z Flip 5G colors:



Black

Copper https://t.co/iovFLOgeT1 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

Bijpassende Samsung Galaxy Buds

Het ligt daarmee voor de hand dat ook de Samsung Galaxy Buds in bijpassende kleuren verkrijgbaar zullen zijn. Ook dit wordt inmiddels door een bekende insider bevestigd.

Let's not forgret the kinda crazy looking Galaxy Buds Live get the copperhttps://t.co/WMqkXpUjGB https://t.co/Ri1pYxPaTj — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 13, 2020

Om deze nieuwe toestellen in hun nieuwe kleur kunnen bewonderen moeten we nog even geduld oefenen. Volgens eerdere berichten onthult men de nieuwste line-up op 5 augustus tijdens het jaarlijkse Galaxy Unpacked evenement.

Foto: Samsung