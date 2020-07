Wordt Samsung Galaxy Note 20 goedkoper dan de Note 10?

Naar verluidt gaat de Samsung Galaxy Note 20 minder kosten dan zijn voorganger. Zou de eindeloze smartphone prijsstijging eindelijk zijn afgelopen?

Voor iedereen die klaar is met de absurde prijzen van een smartphone tegenwoordig, komt er goed nieuws. De aankomende Samsung Galaxy Note 20 serie zou namelijk goedkoper zijn dan de Galaxy Note 10 bij release. Maar waarom zou Samsung de prijzen omlaag gooien, terwijl we al gewend zijn ieder jaar tot wel honderden euro’s meer te betalen?

Samsung Galaxy Note 20 wordt goedkoper dan zijn voorganger?

Het Zuid-Koreaanse Naver (via AndroidAuthority) schrijft op basis van insiders dat de Samsung Galaxy Note 20 goedkoper wordt dan zijn voorganger. Het medium stelt dat de Samsung Galaxy Note 20 zal lanceren voor 1.2 miljoen Koreaanse won, ofwel €885. Dat is ongeveer €65,- goedkoper dan de releaseprijs van de Galaxy Note 10. De Galaxy Note 20 Ultra zou uitkomen voor omgerekend €1.069. Dat is maar ongeveer €30 goedkoper dan de releaseprijs van de Note 10 Plus.

Welkome verrassing

Op het eerste gezicht maakt zo’n kleine daling van de prijs nauwelijks iets uit. Maar laten we wel wezen, smartphones worden ieder jaar duurder. Vooral de laatste jaren lijkt er geen einde aan de prijsstijgingen te komen. Het feit dat Samsung de prijs van de Note 20-serie niet verhoogd is al verrassend. Dat de prijs lager wordt is zelfs behoorlijk schokkend.

Naar verluidt heeft het lagere prijs van de Samsung Galaxy Note 20 te maken met het coronavirus. Door de wereldwijde pandemie en de daaropvolgende crisis zou de vraag naar nieuwe smartphones wat zijn gedaald. Met een lager prijspunt kan Samsung daarentegen nog steeds genoeg smartphones verkopen.

Aan de andere kant, de enkele tientjes zouden ook een recent lek kunnen bevestigen. Volgens insiders is Samsung erover aan het nadenken om geen opladers meer bij hun smartphones te leveren. Vermoedelijk zouden ze dit doen om de kosten te drukken. En voilà, geen oplader kan gemakkelijk tussen de €30 en €65 aan kosten schelen?

Begin volgende maand zullen we het weten, want dan vindt Unpacked 2020 plaats.