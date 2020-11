Nieuwe kleuren voor Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Z Flip 5G

Mystiek blijft toverwoord voor Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Z Flip 5G, maar haast is geboden.

De Samsung Galaxy Note 20 en Samsung Galaxy Z Flip 5 G zijn alweer even op de markt. Als jij nog geen nieuw vlaggenschip hebt, maar er wel een wilt kopen heb je nu nog meer keuze. Samsung voegt namelijk nieuwe kleuren toe.

Samsung Galaxy Note 20 in ‘mystiek’ rood.

Voor de Samsung Galaxy Note 20 had je al keuze uit de kleuren ‘mystiek brons’, ‘mystiek groen’ en ‘mystiek grijs’. Daar komt nu ‘mystiek rood’ bij. Hieronder zie je de voorkant en achterkant van het nieuwe mystieke vlaggenschip. Leuk detail, ook de S-Pen is mystiek meegekleurd.

De eerdere kleuren van het vlaggenschip kun je hier bekijken.

Samsung Galaxy Z Flip 5G wordt mystiek wit

Ook de Samsung Galaxy Z Flip 5G krijgt er een kleurtje bij, deze is namelijk vanaf nu te verkrijgen in mystiek wit. Smaken verschillen, maar persoonlijk vind ik er weinig mystieks aan.

Als je besluit voor één van de nieuwe kleuren te gaan is haast geboden en misschien ook wel verstandig.

Beperkt beschikbaar en Black Friday Deal

Samsung geeft aan dat de smartphones met deze kleuren beperkt op voorraad zijn. Dat blijkt, want via de Nederlandse Samsung-site zijn de kleuren niet te bestellen. Sterker nog, de Samsung Galaxy Z Flip is helemaal niet te bestellen. Wel zien we dat Samsung nu voor de beschikbare kleuren van de Note 20 een Black Friday Deal heeft die nog kort loopt. Ook de diverse retailers waar Samsung voor de Z Flip naar verwijst bieden momenteel gunstige prijzen. Enige haast kan dus in je voordeel werken als je over wilt stappen op een smartphone die volgend jaar waarschijnlijk geen nieuwe uitvoering meer krijgt.

Bron: Digital Trends