Samsung Galaxy Note 20 krijgt unieke onthulling

Met de Galaxy Note 20 pakt Samsung het voor een eerste keer anders aan.

Het is normaal gesproken een enorm spektakel als Samsung een nieuwe vlaggenschip presenteert. Twee keer per jaar, eerst een nieuwe Galaxy S, later een Galaxy Note, is het feest voor de Zuid-Koreanen. In een grote ruimte met duizenden journalisten worden de nieuwste vlaggenschepen aan pers en publiek getoond.

Met het coronavirus nog altijd aanwezig is het vanzelfsprekend dat zo’n event er dit jaar anders uitziet. De eerste informatie over de onthulling van de Samsung Galaxy Note 20 is naar buiten gekomen. Volgens The Korea Herald organiseert het techbedrijf geen traditioneel event, maar een online-only event.

Dit hebben we al eerder gezien bij andere bedrijven. Voor Samsung zal dit met de Galaxy Note 20 de eerste keer zijn. Het online event zal via vermoedelijk via een livestream te volgen zijn. Voor de gewone consument verandert er niet zoveel. De voorgaande events werden tevens online uitgezonden. Het grote verschil is nu dat er geen publiek of applaus te horen zal zijn.

De verwachting is dat de techgigant de nieuwe Galaxy Note 20 in de zomer gaat aankondigen. Vorig jaar kondigde het techbedrijf de Galaxy Note 10 aan. Dat was in augustus met een event in de Amerikaanse stad New York.