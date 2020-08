Samsung Galaxy Note 20 (ULTRA) 5G nu al te zien [video]

De Samsung Galaxy Note 20 is nu al te zien, maar in Nederland wordt 1 ding anders…

Woensdag wacht ons het evenement Galaxy Unpacked, waarbij Samsung ons veel nieuwe producten gaat demonstreren. Van de Samsung Galaxy Note 20 lijn is de verrassing inmiddels wel af. Haast alle details zijn al gelekt en dankzij volgend betrouwbaar lek is de reclame voor het nieuwe toestel ook al gelekt, dus je kunt de nieuwe serie vlaggenschepen nu al live bekijken.

Dit is de Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) 5 G

De doorgaans betrouwbare insider Evan Blass wist deze keer zijn hand te leggen op een reclamespotje van de Amerikaanse telecomprovider AT&T. In het spotje kunnen we alvast kennis maken met de Samsung Galaxy Note 20 5G en de uitgebreidere Ultra. Kijk zelf maar.

Overigens zal er in Nederland (en de rest van Europa) een ding anders zijn.

Zo verandert het Samsung vlaggenschip in Nederland (en Europa)

Galaxy Unpacked blijft voor de Nederlandse fans toch een beetje spannend. Volgens de eerste bevestigingen krijgt de Europese uitvoering namelijk niet de nieuwe Snapdragon 865+ chip als processor, maar de Exynos 9902. Vraag is echter of men aan die plannen vasthoudt na de teleurstelling die fans uitspraken (en de tegenvallende verkoopresultaten voor de 20S-serie die daarbij horen).

Weinig geheim over Samsung Galaxy Note 20 serie

Nu we de toestellen live gezien hebben is er weinig dat nog geheim is over de nieuwe serie vlaggenschepen van Samsung. Galaxy Unpacked wordt dan ook waarschijnlijk het afstrepen van geruchten. Hopelijk kunnen we over de prijsgeruchten dan een update geven. We houden je namelijk uiteraard op de hoogte van de onthullingen die komen tijdens Galaxy Unpacked.

Foto: Samsung