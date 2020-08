Met deze instellingen geniet je meer van de Samsung Galaxy Note 20

Hier zijn de eerste trucjes met instellingen van Samsung Galaxy Note 20

De Samsung Galaxy Note 20 zal, ondanks de scepsis van de eerste reviewers, vast weer meer dan genoeg liefhebbers trekken. Als jij daarbij hoort kan je met deze instellingen nog meer van jouw smartphone genieten.

Samsung Galaxy Note 20 altijd bekijken

Wanneer je het toestel uitzet heb je in de meeste gevallen een ‘zwart’ beeldscherm. Met de optie ‘altijd aan’ hoeft dat niet meer. Je kan dan het display namelijk ook bekijken als jouw smartphone uit is. Als je via ‘instellingen’, ‘schermvergrendeling’ en ‘altijd aan’ naar de optie gaat kun je de button kiezen. Dat is echter niet handig als er vertrouwelijke dingen op het display staan. Wanneer je niet op de knop maar op het tekstvak drukt kun je zelf kiezen welke dingen je tijdens ‘altijd aan’ altijd wilt bekijken.

Nooit meer de S Pen kwijt

Leuk, zo’n S Pen als los onderdeel, maar dat is voor veel mensen vragen om problemen. Binnen no-time laat je hem ergens liggen of vergeet je hem als hij valt. Ook hier is een oplossing voor. Via ‘settings’, ‘advanced futures’ en ‘S Pen’ kun je naar ‘removal’ scrollen. Als je daar de optie ‘Pen proximity’ aanzet geeft jouw Samsung Galaxy Note 20 een piepje als hij te ver van de S Pen vandaan is.

Nooit te veel notificaties op de Samsung Galaxy Note 20

Tegenwoordig stuurt werkelijk iedereen een notificatie en dat leidt tot ergernis. Wanneer gebruikers vervolgens de notificaties maar uitzetten blijkt dat ze belangrijke informatie missen. Als je via ‘settings’ en ‘notifications’ naar ‘status bar’ gaat kun je daar instellen welke notificaties je wel en niet wilt zien. Of deze ‘speeltjes’ de hoge prijs goed maken is afwachten voor Samsung.

