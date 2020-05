Samsung klem met Samsung Galaxy Note 20Plus [renders]

Valt de Samsung Galaxy Note 20Plus tussen wal en schip?

Na de lancering van de Samsung Galaxy S20-lijn is Samsung al een tijd bezig met de voorbereiding van de S20 Note-serie. Enthousiastelingen vragen zich af wat ze kunnen verwachten. Met name de zeer uitgebreide specs van de Samsung Galaxy S 20 Ultra leggen de lat hoog.

Samsung Galaxy Note 20Plus tussen wal en schip?

Door die hoge verwachtingen moet men met de Samsung Galaxy Note 20 dus wel flink uitpakken om echt onderscheidend te zijn ten opzichte van de S-lijn. Aan de andere kant moet er ook ruimte zijn voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra om weer echt onderscheidend te worden van de reguliere Note 20.

Tussen deze druk van onder en van boven moet de Samsung Galaxy Note 20Plus haar eigen plek zien te vinden en dat valt niet mee.

Samsung Galaxy Note 20Plus in render verdrukt

Inmiddels zijn de CAD-tekeningen gelekt en in handen van de in het wereldje bekende Pigtou gekomen. Hij maakte op basis van deze tekeningen renders van de Samsung Galaxy Note 20 Plus. Laten we het filmpje eens bekijken.

Waar is het toestel afgeschaald?

Allereerst ontbreekt in de render de 100X Space Zoom functie. Deze lijkt toch exclusief voor de Note 20 Ultra bestemd te worden. Nu is dat niet het grootste probleem, want velen vroegen zich af of deze optie niet voor de show was. Er komt in plaats daarvan een persiscopische zoom-functie.

Opmerkelijker is dat ook de batterij niet verandert. Met een capaciteit van 4.500 mAh ligt deze maar 200 mAh boven de Samsung Galaxy Note 10 Plus en op flinke afstand van de Galaxy Note 20 Ultra. Daarbij is de capaciteit exact hetzelfde als bij de Samsung Galaxy S20Plus.

Wat valt verder op?

Opvallend is dat de positie van de S-pen naar links gebracht is. Als laatste gaat het gerucht dat zowel de Note 20 Plus als Note 20 Ultra een 108 MP hoofdcamera krijgen. Daarmee lijkt het duidelijk dat de Samsung Galaxy Note 20 Plus meer een mix dan een toestel met eigen identiteit wordt. Hoe dat uitpakt zien we naar verwachting in augustus.

Beeld en filmpje: Pigtou.com