Trailer + lek prijs Samsung Galaxy Note 20-serie en Galaxy Buds

Deze keer hopen we dat een lek over de Samsung Galaxy Note 20 serie niet waar is.

We gaan richting Unpacked 2020, het launch-event van Samsung. De geruchten, lekken en suggesties vliegen de Samsung-liefhebber dan ook om de oren. Deze keer gooit Samsung zelf olie op het vuur met een trailer.

Samsung Galaxy Note 20-serie, Galaxy Buds en veel meer in trailer

De officiële trailer voor Unpacked 20 ziet er, met aankondiging voor een heuse ‘digital city’, veelbelovend uit. Zeker in combinatie met het promofilmpje wat vlak ervoor verscheen weet men bij Samsung de verwachtingen hoog te spannen. Laten we eerst het eerste filmpje (zonder geluid) van vorige week bekijken.

Na deze techniek volgde eerder vanochtend de eerste officiële trailer. Ook die delen we natuurlijk graag.

Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar Unpacked 20, zeker ook omdat we graag controleren welke geruchten wel en niet kloppen.

Slecht nieuws over prijs Samsung Galaxy Note 20 en Samsung Galaxy Buds

Naast veel geruchten waarvan we hopen dat ze wel kloppen, zoals deze bijvoorbeeld, is er ook een gerucht waarvan we hopen dat het niet waar blijkt. De jonge, maar betrouwbare insider Ishan Agarwal lekte namelijk de prijzen voor de Samsung Galaxy Note 20 – serie en bijbehorende buds. Ga zitten en hou je vast, want deze bedragen noemde hij.

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.



Note20 4G: €999

Note20 5G: €1,099

Note20 Ultra 5G starts at €1,349



256GB Base Storage.



Buds Live: ~€189



Note: May differ a bit due to VAT



Link for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsK — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 27, 2020

Deze Tweet was een promotie voor een internationaal blog waar hij mee samenwerkt. Op hun site zie je de volledige prijslijst en die luidt als volgt:

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: EUR 999

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: EUR 1099

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB: EUR 1449

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: EUR 1349

Samsung Galaxy Buds Live: ~EUR 189

Moeilijke wedstrijd voor Samsung

Al zijn de promo’s nog zo mooi, met zulke prijzen lijkt Samsung een zware strijd aan te moeten gaan. Allereerst verwachten veel mensen een economische crisis en dan is een dergelijk bedrag voor een smartphone wel heel veel geld. Daarnaast lijkt Samsung in Europa nog steeds te kiezen voor de Exynos-processor in plaats van de vertrouwde Snapdragon-processors en dat kunnen de Europese fans niet waarderen. Tot slot zien we dat midrange-smartphones steeds beter worden, waardoor de concurrentie voor dit soort vlaggenschepen toeneemt.