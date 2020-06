Samsung Galaxy Note 20 releasedatum gelekt

Foto: Samsung Galaxy Note 10

De Samsung Galaxy Note 20 releasedatum is gelekt, naast wat we nog meer allemaal te zien krijgen bij Unpacked 2020.

Samsung-fans opgelet, want de releasedatum van de Galaxy Note 20 én allerlei andere Samsung-tech is dubbel uitgelekt. Zowel Dong-A als de altijd betrouwbare IceUniverse melden dat Samsung Unpacked 2020 op 5 augustus zal plaatsvinden. Dit kun je aankomende zomer verwachten.

Unpacked 2020 releasedatum gelekt

Zoals gezegd, twee lekkers stellen dat Unpacked 2020 op 5 augustus zal plaatsvinden. Uiteraard wordt het geen fysiek evenement maar een livestream. De eerst genoemde lekker meldt de informatie op basis van een werknemer van Samsung Electronics. IceUniverse maakt niet bekend waar hij de informatie vandaan heeft. Het zou zomaar kunnen dat de twee lekkers dezelfde bron quoten.

Hoe dan ook, de datum komt overeen met voorgaande jaren. Unpacked vindt bijna altijd begin augustus plaats, meestal op een woensdag of donderdag. 5 augustus 2020 is de eerste woensdag van die maand.

Wat gaan we zien?

Beide lekkers stellen dat we op die datum eindelijk officieel de Samsung Galaxy Note 20-serie te zien krijgen. Tot dusver zagen we wat renders voorbij komen en hebben we een indicatie van de kleuren. Maar dan weten we officieel of het de gigantische afmetingen gaat krijgen die gelekt zijn.

Verder plant Samsung nog een hoop extra’s in voor Unpacked 2020. IceUniverse meldt via Weibo dat het Zuid-Koreaanse techmerk een hele stevige line-up gepland heeft. Naast de Galaxy Note 20 en Ultra zouden ze onder ander met de Galaxy Fold 2 komen! Daarnaast zou er een Galaxy Z Flip 5G-variant gepland staan, komt er een Tab S7-serie tablets uit en kondigt het miljardenbedrijf een nieuw horloge aan.

Kortom, zet 5 augustus (het beste met potlood) in je agenda.

Via: DroidLife