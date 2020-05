Gelekt: Samsung Galaxy Note 20 renders

Foto @Pigtou

De eerste Samsung Galaxy Note 20 renders staan online! Eerste indruk? Galaxy S20 Ultra meets Galaxy Note 10?

Eerder deze week lekte de eerste foto’s van de Samsung Galaxy Note 20. We moesten toen concluderen dat het er niet heel erg geweldig uit zag, maar dat het waarschijnlijk om een prototype ging. Nu publiceert Pigtou vermeende renders van het toestel.

Samsung Galaxy Note 20 renders

De website deelt de eerste renders die naar verluidt de Samsung Galaxy Note 20 afbeelden. Het gaat om de grote broer van de Galaxy S20-serie. Foto’s van het toestel leken een uitzonderlijk hoekig design te suggereren. Deze renders op basis van CAD-tekeningen tonen daarentegen een toestel dat een stuk subtieler en gestroomlijnder is.

Nog steeds hebben we het hier over een duidelijk opvolger van de Galaxy Note 10. De punch-hole camera zit op dezelfde plek, de vorm is nagenoeg hetzelfde en ook het flink geüpgradede camera-eiland aan de achterkant zit op dezelfde plek. Er lijken wel twee features verhuisd verhuisd te zijn. De S-Pen zat tot nu toe altijd aan de rechter kant van het toestel, maar is nu te vinden aan de linkerkant. Daarvoor moeten de volumeknoppen van de linkerkant naar rechts verplaatsen.

Het gaat hier om renders die gemaakt zijn in samenwerking met ‘David van xleaks7’, zo schrijft Pigtou. We hebben alleen nog nooit van xleaks7 gehoord. Neem de informatie dus wel met een korreltje zout. Voor betrouwbare lekken vertrouwen we immers grotendeels op OnLeaks en IceUniverse!

We hoeven daarentegen niet meer lang te wachten tot Samsung hun bijzondere onthulling gaat organiseren. De Galaxy Note 20 komt vermoedelijk later dit jaar uit.

Lees ook: Specs Samsung Galaxy Note 20 gelekt