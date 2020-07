Specs Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra gelekt

De Samsung Galaxy Note 20 serie kent weinig geheimen meer tijdens Unpacked.

Sinds bekend geworden is dat Samsung Unpacked op 5 augustus gehouden zal worden regent het lekken van alles wat daar gepresenteerd wordt. De specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra mogen nu ook van het lijstje verrassingen af.

Deze specs zijn voor beide toestellen gelijk

Beide smartphones draaien op besturingsprogramma Android 10 met Samsung One UI. De geruchten over de chip bevestigt men hier, want bij beide toestellen bouwde men de Exynos 9902 in. Verder valt op dat de selfie-camera voor beide toestellen slechts 10 MP is. Met de videorecorder kun je opnamen tot 8K-resolutie maken. Daarnaast zijn beide varianten 5G-ready, al zouden er van de reguliere uitvoering ook 4G-varianten beschikbaar komen, die dan uiteraard goedkoper zullen zijn.

Verder verwacht men WiFi 6, dual sim, bluetooth 5.0, gezichtsherkenning, on-display vingerafdruksensor en een USB-C aansluiting. Daarnaast zijn beide toestellen ook ‘waterdicht’ conform IP68-kwalificatie.

Naast deze gezamenlijke kenmerken valt er ook genoeg te kiezen. We beginnen bij de specificaties van de reguliere uitvoering.

Dit zijn de specs van de Samsung Galaxy Note 20

De reguliere Samsung Galaxy Note 20 heeft een plat, recht Super Amoled beeldscherm van 6,7 inch met 60 Hz verversingsratio.

Het geheugen van de reguliere versie bestaat uit 8 GB RAM werkgeheugen en 256 GB ROM opslagcapaciteit.

De cameravoering bestaat uit een 12 MP hoofdcamera, 12 MP ultra-groothoeklens en 64 MP telelens met 30x zoom-mogelijkhheid.

Tot slot heb je met de Samsung Galaxy Note 20 de beschikking over een 4300 mAh batterij en S-pen met latentie van 226 milliseconden. De reguliere smartphone zal verkrijgbaar zijn in de kleuren mystiek zwart, brons en groen.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra krijgt deze extra’s

Het beeldscherm van de Note 20 Ultra is met 6,9 inch iets groter en door de ronde hoeken, de Dynamische Amoled-techniek en 120 HZ verversingsratio ook luxer.

Qua geheugen heb je de keuze. Het werkgeheugen bedraagt standaard 12 GB en voor de opslagcapaciteit kun je kiezen. Naast de 256 GB of 512 GB variant kun je namelijk ook een micro-sd kaart gebruiken om het geheugen verder uit te breiden.

Met dit geheugen kun je jouw foto’s natuurlijk vastleggen. Met een cameravoering die bestaat uit een hoofdcamera van 108 MP, ultra-groothoeklens van 12 MP en 12 MP telelens met 550x-zoommogelijkheid is er ook genoeg moois te bewaren. Dit temeer omdat er diverse AI-toepassingen toegevoegd zijn om de foto’s en video’s te optimaliseren.

Ook de batterij (met capaciteit van 4500 mAh) en S-pen (latentie slechts 9 milliseconden) dragen bij aan het premium-imago van de Ultra. Daar staat tegenover dat de kleur ‘mystiek groen’ niet beschikbaar is.

Op 5 augustus zal men de prijs en beschikbaarheid bekend maken, waarna we een praktijktest moeten afwachten om te beoordelen of deze verschillen en specificaties genoeg zijn om zowel tussen modellen als tussen Samsung en concurrentie het verschil te maken. De foto’s van de reguliere en ultra-versie van deze smartphone lekten al eerder.

Bron: Winfuture