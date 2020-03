Samsung Galaxy S10 en Note 10 krijgen een update

Deze functies van de Samsung Galaxy S20 komen eraan.





Samsung deelt in deze barre tijden een cadeau uit. De verkoop van de Samsung Galaxy S20 mag dan niet zo lekker gaan, een aantal functies is wel heel populair. In een persbericht maakte Samsung zojuist bekend dat zij een aantal functies van de Samsung Galaxy S20 als upgrade naar de Samsung Galaxy S10 en Samsung Galaxy Note 10 brengt.

Je kunt dan denken aan het populaire Single Take. Met deze foto-optie maak je met behulp van kunstmatige intelligentie een filmpje van 3 tot 10 seconden in plaats van een foto. De AI verdeelt die beelden in 10 foto’s waaruit je de beste kunt kiezen.

De videofuncties van de Samsung Galaxy S10 en Galaxy Note 10 krijgen ook een upgrade. Zo kan je met ‘video pro mode’ veel meer instellingen handmatig bedienen. Ook kun je tegelijk met de front- en achtercamera opnemen. Met quick crop en clean view kun je deze beelden vervolgens makkelijk snijden en sorteren.

Tot slot gaat ook het delen van de beelden makkelijker door quick share. Deze kun je, net als muziek met music share, nu nog makkelijker en vaak zelfs zonder Bluetooth delen met mensen in de buurt.

De software-update wordt vanaf eind maart uitgerold, dus je kunt al snel van deze features genieten. Dat maakt de keuze om wel of niet voor de opvolger te kiezen in veel gevallen nog lastiger.

Bron en beeld: Samsung