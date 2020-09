Heb jij een Samsung Galaxy S10 of Note 10? - Apparata

Samsung heeft nu al een leuke verrassing voor de Samsung Galaxy S10 en Note 10.

Samsung is druk bezig met de upgrade van haar besturingssysteem One UI, dat als een schil over Google Android ligt. Inmiddels rolt het telecomconcern Samsung One UI 2.5 uit.

Vorige maand zagen we deze update al verschijnen bij de Samsung Galaxy S20-serie, die daarmee ineens aardig wat eigenschappen van de Note 20 kreeg.

Samsung One UI 2.5 ook naar Samsung Galaxy S10 en Note 10

Sinds vandaag rolt het elektronicaconcern de nieuwste One UI 2.5 update ook wereldwijd uit. In Duitsland is de versie al te downloaden en ook van elders komen de eerste meldingen.

Hoe kom je aan de update op jouw Samsung Galaxy S10 of Note 10?

Als je een beetje geduld hebt kun je de update de komende dagen vanzelf verwachten. In dat geval hoef je alleen de laatste update Samsung One UI 2.5 te installeren. Als je minder geduldig bent en van alle features wil genieten kan je ook een connectie maken met Samsung Smart Switch op jouw computer. Via deze app kun je de firmware dan downloaden en overzetten op jouw smartphone. Deze versnelling is echter vooral aan te raden voor de ervaren smartphone-gebruiker.

Welke Samsung toestellen krijgen de nieuwste update Samsung One UI 2.5 ook?

Volgens de laatste geruchten heeft Samsung in het kader van de nieuwe 3-jaar updates trend de update ook gemaakt voor de Samsung Galaxy S9 en Note 9 serie, maar het is nog niet bekend wanneer deze toestellen de upgrade kunnen gebruiken.

Bron: Sammobile