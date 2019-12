‘Samsung Galaxy S11 krijgt een andere naam’

Dus geen Galaxy S11?

Na de Galaxy S8, Galaxy S9 en de Galaxy S10 zou je ervan uitgaan dat het Zuid-Koreaanse Samsung volgend jaar de Galaxy S11 gaat presenteren. Het is echter goed om een slag om de arm te houden. Kijk bijvoorbeeld naar Apple, dat opeens de naam ‘iPhone X’ uit de kast haalde.

Ook Samsung gaat allicht afwijken van de naamvolgorde. Althans, dat claimt Ice Universe. Volgens de doorgaans betrouwbare informant kiest Samsung met de opvolger van de Galaxy S10 niet voor Galaxy S11 maar voor Galaxy S20. Een enorme stap als je naar de volgorde S8, S9 en S10 kijkt. Deze stap zou echter heel simpel te verklaren zijn.

De opvolger van de Galaxy S10 zal begin 2020 gepresenteerd worden. We gaan een nieuw decennium in. Galaxy S20 voor het jaar 2020 zou in dit geval een logische stap zijn. Het jaar daarna komt de Galaxy S21.

Mocht het gerucht kloppen dan zal dit toch even wennen zijn. Hier had toch niemand rekening mee gehouden.