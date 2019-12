Samsung Galaxy S11/S20: onthullingsdatum gelekt

Wanneer trekt Samsung het doek van deze nieuwe smartphone?

Het nieuwe jaar staat bijna voor de deur en Samsung-fans weten precies hoe laat het is. In het eerste kwartaal van 2020 presenteert het Zuid-Koreaanse techmerk zijn nieuwste smartphone, de vraag is echter wanneer precies. Er gaan al een tijdje geruchten dat dit in februari of maart moet zijn.

Volgens het Israƫlische Giraffe organiseert Samsung een eigen Unpacked-event op 11 februari in San Francisco. Dat is na CES in Las Vegas, maar nog voor het Mobile World Congress in Barcelona dat tevens in februari plaats zal vinden. Zo creƫert Samsung een moment voor zichzelf en staan alle spotlights op het merk gericht.

Eerder werd al bekend dat de smartphone vermoedelijk geen Galaxy S11, maar Galaxy S20 gaat heten. Zo komen we stukje bij beetje dichterbij de release van deze keiharde iPhone-concurrent. Naast de presentatie van de opvolger van de Galaxy S10 is de kans ook aanwezig dat Samsung de Galaxy Fold 2 uit de doeken gaat doen. Net als de nieuwe Galaxy Buds 2, die de concurrentie aangaan met de AirPods van Apple.