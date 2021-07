Samsung Galaxy S20 al kapot na een jaar gebruik?!

Van een smartphone in het hogere segment mag je kwaliteit verwachten. Niet dat je Samsung Galaxy S20 al kapot gaat na een jaar.

Smartphones heb je in alle soorten en maten. En daar zitten ook weer verschillende prijskaartjes aan vast. Als je 600 euro of meer hebt betaald voor een smartphone, dan kan ik me zo voorstellen dat je daar een aantal jaar plezier van wil hebben. Niet dat je smartphone na een jaar komt te overlijden. Toch is dit het geval met sommige exemplaren van de Samsung Galaxy S20, die vrij snel kapot gaan.

Het draadje kwam aan het licht na een artikel van Android Authority. Meerdere eigenaren klagen over het feit dat hun Samsung Galaxy S20 al na een jaar gebruik kapot gaat. Het zwakke punt is het scherm. Dat flikkert of witte strepen geeft. En zonder een goed werkend scherm kun je maar weinig met een smartphone. Ook al is de rest van de hardware wel in orde. Je mag toch verwachten van zo’n dure smartphone dat de kwaliteit in orde is. De Samsung Galaxy S20 kwam begin 2020 op de markt.

Er is geen heldere oplossing voor het issue. Ook nog onduidelijk is hoe groot dit probleem nu precies is.