Specs Samsung Galaxy S20 Fan Edition gelekt - Apparata

Deze Samsung Galaxy S20 Fan Edition kan wel eens het verkoopsucces worden waar Samsung naar smacht.

In een nieuw Galaxy Unpacked event kondigt Samsung naar verwachting de Samsung Galaxy S20 Fan Edition aan. Met deze smartphone presenteert men de opvolger van de vroegere ‘Lite’ versie van vlaggenschepen. Tot voor kort wisten we niet veel over deze smartphone, maar inmiddels zijn alle specs gelekt. Als de informatie klopt kan Samsung hier wel eens het verkoopsucces scoren waar men na de tegenvallende verkoopcijfers van de vlaggenschepen van dit jaar naar smacht.

Dit kun je van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition verwachten

De gerenommeerde insider Evan Blass publiceerde vanochtend de volledige productpagina van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition achter een betaalmuur. Ervan uitgaande dat dit klopt zijn de specificaties opmerkelijk goed voor een ‘Lite’ versie. Wij zetten ze op een rij.

Met een 6,5 inch Super Amoled Infinity-O display verwachten we een groot toestel. De Full HD+ resolutie met 120 Hz ververssingssnelheid zorgen voor een goede schermkwaliteit. Het toestel kommt in 6 kleuren. Je hebt de keuze uit navy, white,, roze, rood, blauw en goud. Met een IP68 rating voor stof- en waterdichtheid lijkt het toestel ook robuust.

Technische specificaties Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Uiteraard is het uiterlijk belangrijk, maar goede prestaties zijn belangrijker. Met een Snapdragon 865 processor, 8 GB RAM werkgeheugen is er een solide basis. Als besturingsprogramma koos men voor Android 10 met One UI 2.0. Aangezien men nu 3 updates garandeert is het geen punt om op de update naar Android 11 met One UI 2.1 te wachten.

De opslagcapaciteit van 128 GB, die bovendien uit te breiden is tot 1 TB via een microSD-kaart biedt genoeg mogelijkheden om de cameraprestaties vast te leggen. Hier kun je zeker mooie dingen bereiken. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition brengt men namelijk uit met een 32 MP selfiecamera in de punch hole aan de voorkant. Aan de achterkant beschik je over 3 camera’s, bestaande uit een 12 MP hoofdcamera, 12 MP ultra-groothoeklens en 8 MP telelens met 3 x optische zoom en 30 x Space Zoom. Daarnaast zijn er diverse AI-toepassingen beschikbaar zoals nachtmodus, ‘single take’ en extra stabiliteit.

Om lang genoeg te kunnen genieten van deze opties en 5G connectiviteit bouwt men ook een robuuste batterij vaan 4.500 mAh in. Dankzij de 25W supersnelle lading-technologie heb je deze ook weer snel opgeladen. Overigens lijkt hier wel een meerprijs voor gevraagd te worden. Standaard zal het toestel namelijk een 15W charger meekrijgen. Deze is dan weer wel geschikt voor snel draadloos laden (versie 2.0) en reverse wireless charging.

Wordt deze smartphone een verkoopsucces?

Zoals alles hangt dat natuurlijk van de prijs af, maar aan de technische specificaties zou het niet moeten liggen. Voor de Europese Samsung-klanten is het vooral van belang dat de Exynos-processor verdwenen is. Ook de fans van de Samsung Galaxy Note 20 worden bediend, want deze versie beschikt over een S-pen en zal zeker veel voordeliger zijn dan het vlaggenschip. Ook voor hen is van belang dat de prijs/kwaliteitverhouding in balans is, maar dat gaan we naar verwachting zien op het Galaxy Unpacked event dat voor 23 september op de agenda staat.

Bron en afbeelding: Evan Blass Patreon via Sammobile