Samsung Galaxy S20 FE is officieel - Apparata

Samsung heeft de Galaxy S20 FE officieel voorgesteld. Prijs, beschikbaarheid en alle specs na de klik!

In het begin van 2020 kwam Samsung met de Galaxy S20 reeks op de proppen. We bewegen ons langzaam richting het koudere najaar en Samsung maakt van de gelegenheid gebruik om je de Galaxy S20 FE voor te stellen.

FE staat in dit geval voor Fan Edition. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is in feite een model dat zo dicht mogelijk in de buurt komt wat de echte fans willen. De Zuid-Koreaanse techfabrikant zegt feedback te hebben meegenomen in de ontwikkeling van dit nieuwe model.

De Samsung Galaxy S20 FE heeft een 6.5-inch flat FHD+ Super AMOLED scherm. Dit Infinity-O Display (1080×2400) beschikt over 407ppi en een 120Hz refresh rate. De smartphone weegt 190 gram en heeft een 7nm 64-bit Octa-Core Processor. Onder de kap zit verder een 4.500 mAH-batterij. Deze accu heeft ondersteuning voor Super Fast Charging en Wireless PowerShare. Er komen in Nederland meerdere varianten op de markt. Met 128 GB opslag of met 256 GB opslag. Aan de achterkant tref je drie camera’s. De setup bestaat uit een 12 MP + 12 MP + 8 MP combinatie. Voor zit een 32 MP selfiecamera.

Samsung Galaxy S20 FE prijs

Wie fan is van kleurtjes kan zijn lol op met de Galaxy S20 FE. Er is keuze uit zes verschillende kleuren. De line-up bestaat uit Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy en Cloud White. Je ziet de kleurtjes aanbevolen door Stranger Things’ Millie Bobby Brown hierboven.

Vanaf 2 oktober zijn de Galaxy S20 FE 4G en 5G verkrijgbaar. De 4G-variant kost 649 euro met 128 GB of 719 euro met 256 GB. De versie met 5G kost 749 euro (128 GB) of 819 euro (256 GB).