Samsung Galaxy S20 komt in deze 4 kleuren

Als je de Galaxy S20 van plan bent te kopen, dan check je hier uit welke kleuren je kunt kiezen.





Gisteren waren we in eens klaar met CAD-renders van derden want plotseling waren daar officiële pers-renders van de Samsung Galaxy S20-serie. Daar kregen we de eerste twee kleuren van de aankomende vlaggenschepen van Samsung al te zien. Nu heeft WinFuture zeer vergelijkbare renders in handen gekregen, inclusief twee nieuwe kleur.

Op dit moment weten we vrijwel zeker dat de Galaxy S20 in de kleuren Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud Blue en Cloud Pink verkrijgbaar zal zijn. Overigens is het nog niet zeker dat alle varianten van de S20 ook in alle onderstaande kleuren beschikbaar zullen zijn.

We hebben de S20 Ultra bijvoorbeeld tot nu toe alleen in Cosmic Grey en Cosmic Black gezien. Ook de S20 Plus is alleen in die twee relatief standaard kleuren gezien. Als je voor de gewone S20 gaat, dan ben je op basis van alle uitgelekte renders de meeste keuze. De goedkoopste S20 zagen we namelijk al in Cosmic Grey, Cloud Blue en Cloud Pink.

Foto's @WinFuture

