Samsung Galaxy S20 krijgt een debuut

Deze techniek is voor het eerst toegepast op de nieuwe Samsung Galaxy S20.





Je zult het niet 1-2-3 merken, maar Samsung heeft iets totaal nieuws gestopt in de Galaxy S20. En je gaat het ook zien bij andere mobiele apparaten van het merk.

Het gaat hier om een Secure Element-oplossing (SE) voor mobiele apparaten. Deze SE beschikt over een S3K250AF-beveiligingschip en een CC EAL 5+-certificatie voor de hardware. Wat dit in de praktijk betekent is dat de Galaxy S20 je beschermt met alledaagse handelingen op de smartphone.

Het checken van e-mails, het doen van online en mobiele betalingen, het draaien van apps met vertrouwelijke data, enzovoort. De chip is volgens Samsung als een sabotagebestendige kluis die gevoelige en versleutelde data zoals pincodes, wachtwoorden en zelfs cryptocurrency-accreditatie veilig bewaart. Dit gaat overigens volledig buiten de Universal Flash Storage (eUFS) om.

De nieuwe SE is nu in massaproductie genomen door Samsung. We gaan de techniek naast de Galaxy S20-serie ook bij andere producten tegenkomen.