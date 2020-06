Samsung Galaxy S20 krijgt een nieuw premium abonnement

Samsung komt met een eigen abonnement voor bij je nieuwe Galaxy S20 serie.

Heb jij naast je telefoon en een abonnement nog een maandelijkse dienst voor je smartphone lopen? Misschien wel, bijvoorbeeld een verzekering om je telefoon te beschermen. Het komt echter ook steeds vaker voor dat fabrikanten zelf een stukje extra service willen bieden.

In de Verenigde Staten is Samsung begonnen met de uitrol van Samsung Acces. Dit is een nieuwe abonnementsservice voor bezitters van een nieuwe Samsung Galaxy S20, S20 Plus of een S20 Ultra. Je betaalt een maandelijks bedrag en krijgt daar de nodige extra’s voor terug.

Samsung Acces bestaat uit toegang tot Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint en Skype), 1 TB opslag via OneDrive en het Premium Care programma van Samsung zelf. De dienst kost 37 dollar per maand voor een Samsung Galaxy S20, 42 dollar per maand voor een Galaxy S20 Plus en 48 dollar per maand voor een Galaxy S20 Ultra.

Het werkt als volgt. Via Samsung kies je een nieuwe Galaxy S20 uit, vervolgens sluit je een Acces abonnement af en klaar is kees. Je kunt op ieder moment upgraden. Bijvoorbeeld als er een nieuw Samsung-toestel uitkomt en je wil deze scoren.

Het is een service van de Zuid-Koreaanse techgigant voor de fans. Dit soort aanbiedingen werken alleen als je toch al gebruik maakte van de aangeboden diensten. Anders betaal je vooral extra voor nóg een abonnementsdienst. Samsung Acces is niet beschikbaar in Nederland. Het is niet bekend of de dienst op termijn naar ons land komt.