‘Samsung Galaxy S20+ krijgt een nieuw topdisplay’

De beste ervaring op een smartphone, ooit?





Kijk je ook zo uit naar de nieuwe Samsung Galaxy S20? Vermoedelijk wel. De Zuid-Koreaanse techgigant doet doorgaans goede zaken met zijn smartphones in Nederland. Ook de Galaxy S20 zal naar verwachting hier goed in de smaak gaan vallen.

Aan de specificaties hoeft het niet te liggen. Die gaan, zoals altijd, top worden. Het nieuwste gerucht over het display van de Galaxy S20 is zeer interessant te noemen. Volgens XDA Developers is het namelijk zo dat het topmodel, de Galaxy S20+, een nieuw display krijgt met een verversingssnelheid van 120Hz. Het is niet de eerste keer dat dit gerucht opduikt.

Een display met een hoge verversingssnelheid is een nieuwe trend als het gaat om smartphones. De trend werd aangewakkerd vanuit China met bijvoorbeeld de OnePlus 7(T)-serie en de 90Hz schermen.

We weten dat OnePlus werkt aan een 120Hz display voor toekomstige smartphones van het merk, maar nu blijken ze niet de enige. Als de geruchten kloppen tenminste.

Met dit display is de ervaring ultra vloeiend. De smartphone bedienen, van apps wisselen en films of series bekijken gaat een feestje worden. Dat is al zeer prettig op een 90Hz display en 120Hz gaat nog een stapje verder.

Samsung kondigt de nieuwe Galaxy S20 over een dikke drie weken aan tijdens een event in de Verenigde Staten.