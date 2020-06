Er komt geen Samsung Galaxy S20 lite, maar…

Samsung fans krijgen in plaats van de Samsung Galaxy 20 Lite wel iets anders om naar uit te kijken.

Nadat een vlaggenschip in diverse uitvoeringen is gelanceerd komt de fabrikant meestal met een lite-versie om ook de budgetkopers aan zich te binden. Dit deed Samsung ook door na de Samsung Galaxy S10 de Samsung Galaxy S10 Lite op de markt te brengen. De verwachting was dan ook dat Samsung na de Samsung Galaxy S20 met een Samsung Galaxy S20 Lite zou komen, maar dat blijkt niet het geval.

Samsung Galaxy S20 Lite volgende slachtoffer in naamsverwarring

Voor de Samsung-liefhebbers die met smart op de S20 Lite zaten te wachten is er echter geen reden tot wanhoop. Het blijkt echter, net zoals eerder bij de hele S20-lijn om een naamsverandering of rebranding te gaan. Het telecomconcern werkt namelijk wel degelijk aan een budget-uitbreiding. Deze komt naar verwachting echter op de markt onder de naam Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Wat kunnen we verwachten van de Fan Edition?

Over de Samsung Galaxy Fan Edition is nog niet veel bekend. Wat wel bekend wordt is echter hoopgevend. Zo zouden er 2 varianten komen, één met modelnummer SM-G780 voor 4G en de SM-G781, die geschikt zal zijn voor 5G. Daarnaast bedraagt de opslagcapaciteit minimaal 128 GB. Qua besturingssysteem zou men dan kiezen voor Android 10 met One UI 2.5 en dat zijn dezelfde specificaties als die van het besturingssysteem van de reguliere S20-serie.

Wordt de Fan Editie beter dan de reguliere Samsung Galaxy S20?

De verkoopcijfers van de S20-serie zijn vooralsnog niet om over naar huis te schrijven. Een verklaring kan daarvoor liggen in het feit dat men gekozen heeft voor de Exynos 990-processor en daar waren fans niet blij mee. Men verwacht dat de Fan Editie, in lijn met de S10 Lite, wordt uitgebracht met de meer vertrouwde Snapdragon-chip, in dit geval de Snapdragon 865. Als we dit combineren met het feit dat de Fan Edition of Lite Edition altijd lager geprijsd is dan de reguliere editie van een vlaggenschip zou het zo maar kunnen dat de Fan Editie een concurrent van de reguliere S20 zal blijken.

Over het lot van een eventuele Galaxy Note 20 Lite is niets bekend. Dit verandert wellicht na introductie van de reguliere Note 20-serie. Deze kunnen we na de zomer verwachten.

Bron: Sammobile