Samsung Galaxy S20 nu te koop: alle prijzen en varianten

Overweeg je een nieuwe Samsung Galaxy S20? Dit is de keuze.





Vandaag lanceert Samsung de nieuwe Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Na de onthulling enkele weken geleden liggen de toestellen vanaf heden in de winkels.

Er is keuze uit allerlei varianten. Alle prijzen en varianten check je hieronder:

Samsung Galaxy S20 – 899 euro

Samsung Galaxy S20 5G – 999 euro

Samsung Galaxy S20+ 5G – 1.099 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 1.349 euro

De toestellen zijn in de kleuren Cosmic Grey, Cloud Blue en Cloud Pink (voor de Galaxy S20); Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black (voor de Galaxy S20+); Cosmic Grey en Cosmic Black (voor de Galaxy S20 Ultra) verkrijgbaar.

Vrijwel alle grote webshops in Nederland verkopen de toestellen. Samsung is een bekend en geliefd merk in Nederland. Van Coolblue tot Bol.com: je kun de Galaxy S20 er kopen. Ook via de webshop van Samsung zelf zijn de toestellen verkrijgbaar.

Geen zin om de hoofdprijs te betalen? Check dan deze 3 tips hoe je de Samsung Galaxy S20 goedkoper kunt scoren.