Samsung Galaxy S20 Ultra camera glas breekt zomaar?

Foto @Samsung via het Samsung forum

Gebruikers melden dat het glas van de Samsung Galaxy S20 Ultra zomaar kapot gaat. Lariekoek of een flinke design flaw?

We schrijven de laatste tijd regenmatig over een twijfelachtige performance van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Sterker nog, de camera van de ultra-luxe smartphone zou het soms überhaupt niet doen. Tot dusver waren dat daarentegen problemen die in theorie met software gefixt zouden kunnen worden. Nieuwe meldingen van enkele Samsung Galaxy S20 Ultra-gebruikers zijn daarentegen iets zorgwekkender. Heeft het camera-eiland een inherente ‘design flaw’?

Kapot camera glas

Verschillende gebruikers melden op het Samsung forum dat het glas voor de camera zomaar kapot is gegaan. Zowel in deze thread als uit dit gesprek blijkt dat telkens meerdere gebruikers een probleem met de camerabescherming ondervinden. En in ieder van de gevallen zou het glas op het camera-eiland kapot zijn gegaan zonder een voorafgaande val. Enkele koppels melden ook dat het cameraglas van hen allebei kapot is gegaan, ondanks een case en voorzichtig gebruik.

Lariekoek of design flaw?

Nu, dit verhaal ruikt natuurlijk een beetje naar onzin. Als criticus zou je kunnen denken dat één gebruiker het verhaal verzint om zijn verzekeringsgeld te kunnen innen. Andere onhandige Galaxy S20 Ultra-gebruikers zien het bericht en beweren hetzelfde. Maar een van de gebruikers zegt letterlijk dat hij/zij zijn smartphone op een nachtkastje had liggen. Nadat de gebruiker wakker werd, bleek het glas gesprongen te zijn. Enkele andere gebruikers hebben vergelijkbare verhalen.

(Nog) geen garantie

Vooralsnog valt de schade niet onder de garantie gegeven door Samsung. Het miljardenbedrijf moet immers de gebruikers maar geloven dat het zomaar gebeurde. Mocht dit verhaal daarentegen opblazen en blijken er veel meer Galaxy S20 Ultra-gebruikers met gesprongen glas te zijn, dan heeft Samsung wel degelijk een probleem. Het zou de zoveelste blunder voor het peperdure toestel zijn en daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten.