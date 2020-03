Samsung Galaxy S20 Ultra: eerste updates cameraprobleem uitgerold

De Zuid-Koreaanse techgigant heeft een update voor de Galaxy S20 Ultra uitgerold.





Wie in het bezit is van een vroeg exemplaar van de Samsung Galaxy S20 Ultra kan tegen een probleem aanlopen met de camera. Diverse mensen klagen over issues met betrekking tot de autofocus van de camera. Het probleem zou liggen bij de 108 megapixel camera.

In de Verenigde Staten is Samsung in elk geval begonnen met het uitrollen van een update. Dat heeft de Zuid-Koreaanse techgigant bevestigd tegenover Engadget. De software update moet de problemen met de camera van de Galaxy S20 fixen. Er is niet in detail besproken wat er precies is aangepakt.

De update zal in de VS als eerste uitgerold worden onder simlockvrije Galaxy S20 Ultra’s. Later zijn de toestellen aan de beurt die geleverd zijn door telecomfabrikanten. Ook hier in Europa zouden we de update op termijn moeten krijgen. Nog even geduld als je problemen hebt met scherpstellen van je Galaxy S20 Ultra. De update is onderweg.