Samsung Galaxy S20 Ultra heeft het allermooiste scherm

En Samsung komt er weer mee weg.





Wil jij een smartphone met het allermooiste scherm? Samsung weet al jaren op dit topniveau te scoren en ook met de nieuwe Galaxy S20 is het weer raak. Volgens de experts van DisplayMate is het scherm van de Samsung Galaxy S20 Ultra het beste wat je nu kunt kopen.

De smartphone beschikt over een 6.9-inch OLED scherm met een resolutie van 3.200 x 1.440 pixels. De PPI (Pixels Per Inch) bedraagt 510. Ook de refresh rate is met 120 Hz indrukwekkend en noemenswaardig.

Al deze factoren zijn van belang wat jij als consument ervaart als je de Galaxy S20 Ultra in je handen hebt. Het kijken van films of series op Netflix zal haarscherp zijn. Het swipen door menu’s en apps gaat extreem vloeiend met 120 Hz en met de hoge resolutie zul je met het blote oog bijna geen pixels kunnen vinden.

Wil jij tot in de diepste details weten hoe DisplayMate heeft bepaald dat de Galaxy S20 Ultra het mooiste scherm heeft, dan moet je het rapport van ze rustig teruglezen. Andere