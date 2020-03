Samsung Galaxy S20 Ultra teardown: Nachtmerrie

Thuisknutselaars moeten van goede huizen komen om de Samsung Galaxy S20 Ultra te repareren.





iFixit heeft hun schroevendraaiers, pincetten en de föhn weer erbij gepakt, ditmaal voor de gloednieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra. De duurste uitvoering van Samsung’s vlaggenschip-serie is prices dat: ontzettend duur. Dan hoop je een beetje dat zoiets als een ‘simpele’ schermvervanging goed te doen is. Maar dat is absoluut niet het geval.

Jazeker, ik had het in de intro om een föhn. Grappig genoeg is dat altijd de eerste tool die je nodig hebt bij high-end smartphones. De achterkant zit bijna altijd met lijm vast en dat is bij de Galaxy S20 Ultra niet anders.

Eenmaal van de back cover af, onthult de S20 Ultra al zijn geheimen. Nou ja, volgens iFixit lijkt alles eigenlijk precies op de Galaxy Note 10 (minus de stylus). Alle onderdeeltjes komen er in principe gemakkelijk uit en dat is altijd handig. De camera-module is overigens een traktatie om ontleed te zien. Vooral de gigantische 108MP camera is een flink stukje technologie met een toepasselijk grote lens. Helaas valt hij kwa performance wel een beetje tegen.

Het reparatiemedium komt tot slot bij het kraakheldere display, verreweg het onderdeel dat het vaakst gerepareerd moet worden. Hoe is dat, vraag je je af? Verschrikkelijk lastig. Deze zit namelijk wederom ontzettend stevig vast met lijm. Ook de batterij zit helemaal vastgelijmd aan het chassis en er is een industriële zuignap, alcohol, plastic hefboompjes en een portie geduld nodig om het ding eruit te krijgen.

Concluderend prijst iFixit Samsung voor de smartphone, maar niet voor de repareerbaarheid: “In een wereld van herhaling en veilige routes is het verfrissend om te zien dat Samsung doet wat Samsung doet: een smartphone volproppen met gekke technologie en kijken wat blijft hangen. Helaas verlegt Samsung geen grenzen als het gaat om reparatie-mogelijkheden.”

En dat wordt gereflecteerd in de repareerbaarheidsscore. Met 3/10 wordt dus absoluut niet aangeraden om zelf met het toestel aan de slag te gaan. Natuurlijk doet bijna niemand dat tegenwoordig nog, maar het geeft ook weer dat een monteur het ook niet per se makkelijk zal hebben, wat extra knaken kost. Niet laten vallen dus..

Foto’s/bron @iFixit

