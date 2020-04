Samsung Galaxy S20 Ultra: valt de camera tegen?

Als je veel moet betalen voor een smartphone als de Samsung Galaxy S20 Ultra verwacht je ook veel kwaliteit.

Samsung heeft met de Galaxy S20 besloten om in het hoogste segment te opereren qua prijskaartje. Het topmodel is de Galaxy S20 Ultra. De smartphone kost 1.349 euro en is daarmee één van de duurste toestellen van dit moment.

Zo’n prijskaartje is te verantwoorden als je daar ook top notch performance voor terugkrijgt. En helaas bestaan daar twijfels over. De Zuid-Koreaanse techgigant valt wat betreft de camera-experts bij DxOMark door de mand. Er zijn zat goedkopere alternatieven die een betere camera hebben dan de Samsung Galaxy S20 Ultra, aldus de experts.

Uit de test komt naar voren dat er maar liefst zes andere smartphones beter scoren. Het gaat hier om de Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 Pro, OPPO Find X2 Pro, Honor 30 Pro+ en de Huawei P40 Pro.

Het is niet zo dat de camera van de Samsung Galaxy S20 Ultra het heel slecht doet. Het is dat je als consument echter meer verwacht van het prijskaartje dat aan deze smartphone hangt. Volgens DxOMark laat de camera van de Samsung onder meer steken vallen bij het maken van foto’s in omstandigheden met weinig licht. De autofocus zou dan niet goed zijn werk doen.