Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max

De strijd der titanen is zojuist nog een beetje feller geworden.





Er zijn op dit moment twee grote jongens in de smartphone-industrie. We hebben het dan natuurlijk over Samsung en Apple. Apple kwam in het najaar van 2019 met hun 11-serie terwijl Samsung deze maand de Galaxy S20-reeks onthulde. Van de twee luxe smartphone-lijnen zijn er twee neusjes van de zalm. De Galaxy S20 Ultra en iPhone 11 Pro Max. Welke van de twee is beter?

Het moge duidelijk zijn dat de match-up van deze twee grote jongens eigenlijk helemaal niet eerlijk is. Apple staat er niet per se om bekend dat ze geweldige specs leveren voor de prijs die zo voor hun toestellen vragen. De iPhone 11 Pro Max is het beste dat je in de 11-serie kunt krijgen, maar tegen de Galaxy S20 Ultra kan hij absoluut niet op.

Zo geeft Samsung hun toptoestel (minstens) drie keer zoveel RAM mee dan Apple. De instapversie van de Galaxy S20 Ultra heeft twee keer zoveel opslagruimte als het iPhone equivalent, tot wel 9 keer zo’n hoge camera resolutie en meer dan drie keer zoveel megapixels in de selfie cameramodule. De grote kloof tussen de twee blijft maar groter worden.

Er is daarentegen wel een aanzienlijk verschil in prijs. De iPhone 11 Pro Max kost via Apple maar liefst tweehonderd euro minder dan de Galaxy S20 Ultra. Nu is de topper van Apple al een tijdje uit, wat het prijsverschil deels kan verklaren. Desalniettemin mag het duidelijk zijn dat de S20 Ultra inderdaad behoorlijk prijzig is, zelfs voor Apple-standaarden.

Specificaties Samsung Galaxy S20 Ultra Apple iPhone 11 Pro Max Display en resolutie 6.9-inch Dynamic AMOLED 6.5 inch Super Retina XDR OLED Resolutie 1440 x 3200 pixels (20:9 ratio) 1242 x 2688 pixels (19.5:9 ratio) Pixels per inch 511 ppi 458 ppi Refresh rate 120Hz 120Hz touch-sensing Processor Snapdragon 865 Apple A13 Bionic Werkgeheugen 12/16GB RAM 4GB RAM Opslagruimte 128/256/512GB (uitbreidbaar). 512GB alleen voor 16GB RAM uitvoering 64/256/512 GB (niet uitbreidbaar) Besturingssysteem Android 10 iOS 13 Cameraresolutie (achter) Quad 12MP, 108MP, 48MP (Ultra Wide, Wide, Telephoto) Triple 12MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Dual 40 MP Dual 12 MP SIM Dual-SIM (hybride MicroSD-slot) eSIM Batterij 5000 mAh 3969 mAh Snelladen (Wattage) 45W 18W Draadloos oplaadbaar Ja, 15W Ja, 7,5W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner In-display (ultrasonic) Nee Gezichtsherkenning Ja, Android Face Unlock Ja, FaceID Hoogte 166,9 mm 158 mm Breedte 76 mm 77,8 mm Dikte 8,8 mm 8,1 mm Gewicht 222 gram 226 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €1349,- €1159,-

En afgezien van de prijs maak ook ik, een doorgewinterd Android-gebruiker, altijd nog het punt voor Apple dat het software gewoon ontzettend goed regelt. Kijk bijvoorbeeld naar de iPhone 11 Pro Max vs. Samsung Galaxy Note 10+ batterijtest. Apple veegt de vloer aan met Samsung. Milliampères zijn leuk en aardig, maar het gaat er uiteindelijk om hoe je het gebruikt.

Lees ook: Samsung Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro