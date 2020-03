Samsung Galaxy S20 Ultra vs Oppo Find X2 Pro

Zoek de verschillen! Dat gaat behoorlijk lastig worden.





Op het eerste gezicht zou je niet per se zeggen dat een Chinees (voormalig) budgetmerk op zou kunnen tegen de allerduurste, allerdikste Galaxy S20 van Samsung. Maar niets is minder waar, de twee toestellen zijn grotendeels aan elkaar gewaagd. Het enige wat je moet overwegen als je tussen de twee toestellen twijfelt, is of je een paar honderd extra wil lappen voor wat kleine extra’s en/of het merk Samsung. Kwa specs maakt de keuze namelijk nauwelijks iets uit.

Het is op het moment eigenlijk niet mogelijk om Samsung’s Galaxy S20 Ultra te verslaan. Ja, op sommige vlakken blijkt het vlaggenschip der vlaggenschepen een ondermaats te presteren, maar dan nog; keiharde specs voor een premium prijs.

Maar zoals we eerder deze week al schreven, mikt Oppo met de gloednieuwe Find X2 Pro verrassend genoeg op diezelfde markt. Sterker nog, wat betreft hoofdzakelijke specs zitten de twee bijna honderd procent in elkaars vaarwater.

De Galaxy S20 Ultra heeft een iets groter scherm maar hanteert dezelfde resolutie (± 1% meer pixels), pixel-dichtheid en ververssnelheid. Ook de processor en de hoeveelheid RAM (instapversie) komen exact overeen.

Samsung vlaggenschip heeft zelfs minder opslagruimte dan de Oppo Find X2 Pro ondanks de hogere prijs (wederom instapversie). Nu heeft de Find X2 Pro daarentegen geen uitbreidbaar geheugen, dus wat you see is what you get.

De Galaxy S20 Ultra heeft wel een aantal extra camera’s, een aanzienlijk grotere batterij, een betere in-display vingerafdrukscanner en kan draadloos opladen. De Find X2 Pro kan daarentegen weer veel sneller opgeladen worden (20 Watt extra) dus dat is wederom een kleine afweging.

Kortom, we hebben het hier over nagenoeg dezelfde smartphones. Samsung vraagt een stuk meer dan Oppo maar dan krijg je ook een aantal extra’s, waaronder meer zoom-mogelijkheden, uitbreidbaar geheugen, meer camera’s en een betere vingerafdrukscanner. Het is vervolgens aan ieder om te bepalen of dat een paar honderd euro waard is.

Specificaties Samsung Galaxy S20 Ultra Oppo Find X2 Pro Display en resolutie 6.9-inch Dynamic AMOLED 6.7-inch AMOLED Resolutie 1440 x 3200 pixels (20:9 ratio) 1440 x 3168 pixels Pixels per inch 511 ppi 513 ppi Refresh rate 120Hz 120Hz Processor Snapdragon 865 Snapdragon 865 Werkgeheugen 12/16GB RAM 12GB RAM Opslagruimte 128/256/512GB (uitbreidbaar). 512GB alleen voor 16GB RAM uitvoering 512GB (niet uitbreidbaar) Besturingssysteem Android 10 Android 10 Cameraresolutie (achter) Quad 12MP, 108MP, 48MP (Ultra Wide, Wide, Telephoto) Triple 48MP, 13MP, 48 MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Dual 40 MP 32 MP SIM Dual-SIM (hybride MicroSD-slot) Dual-SIM Batterij 5000 mAh 4260 mAh Snelladen (Wattage) 45W 65W Draadloos oplaadbaar Ja, 15W Nee 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner In-display (ultrasonic) In-display (optisch) Hoogte 166,9 mm 165,2 mm Breedte 76 mm 74,4 mm Dikte 8,8 mm 8,8 mm Gewicht 222 gram 207 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €1349,- €1199,-

