Samsung Galaxy S20+ vs Galaxy Note 10+ – upgraden of niet?

De gloednieuwe Samsung Galaxy S20+ is een monster, maar daar betaal je ook wat voor. Is de Galaxy Note 10+ een goed, doch goedkoper alternatief?





Met een hele vloot aan smartphones is het voor Samsung-fans ongetwijfeld altijd keuzestress om een toestel uit te kiezen. De nieuwste vlaggenschepen in de Galaxy S20-serie zijn daarbij wat betreft specs zeer indrukwekkend, maar daar hangt wel een prijskaartje aan vast. Is het dan wellicht niet slimmer om gewoon een stuk goedkopere Galaxy Note 10+ te kopen?

De Galaxy Note 10+ is Samsung’s nieuwste phablet die vanaf afgelopen zomer in de schappen ligt. Het toestel heeft een hoop overeenkomsten met de gloednieuwe Galaxy S20+, maar omdat de Note 10+ al een tijdje uit is, kun je hem nu voor een paar honderd minder wel krijgen. De meest gepimpte versie van de Note 10+ kost daarnaast doorgaans ongeveer net zoveel als de meest kale Galaxy S20+. Kortom, een relatief goedkope optie.

Maar kan hij op tegen de gloednieuwe Galaxy S20+? Nou, ja en nee. Wat betreft het display zit je met de oudere Note 10+ gebakken en ook de hoeveelheid RAM, opslagruimte en rekenkracht in principe hartstikke goed. De batterij zou zelfs per mAh sneller opgeladen moeten zijn door een hoger wattage.

Aan de andere kant heeft Samsung wel een processor-update uitgevoerd, waardoor de Galaxy S20+ in theorie nóg een stukje soepeler moet draaien. Ook wat betreft camerakwaliteit is de nieuwere smartphone wat sterker, om nog maar te zwijgen over de twee extra camera’s die je krijgt. Tot slot biedt de Galaxy S20+ een veel soepelere schermprestatie aan door de 120Hz ververssnelheid. Die is nu nog beperkt wat betreft resolutie, maar dat komt binnenkort wel goed.

Kortom, allebei de toestellen hebben wat redenen waarom ze ‘beter’ kunnen zijn. De doorslag kan dan zijn hoezeer die paar honderd euro uit maakt. Want met een eventuele inruilactie en gratis Galaxy Buds+ kan de Galaxy S20+ ook kwa prijs nog best wel tippen aan de oudere Note 10+. Maar heb je liever een S-pen dan een zet draadloze oortjes en bespaar je graag wat geld, dan is de Galaxy Note 10+ zelfs na een half jaar hartstikke solide.

Specificaties Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy Note 10+ Display en resolutie 6.7-inch Dynamic AMOLED 6.8-inch Dynamic AMOLED Resolutie 1440 x 3200 pixels (20:9 ratio) 1440 x 3040 pixels (19:9 ratio) Pixels per inch 525 ppi 498 ppi Refresh rate 120Hz 60Hz Processor Snapdragon 865 Snapdragon 855 Werkgeheugen 12GB RAM 12GB RAM Opslagruimte 128/256/512 GB (uitbreidbaar) 256/512 GB (uitbreidbaar) Cameraresolutie (achter) Quad 12 MP, 64 MP 16 MP, depth sensor (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Triple 12 MP, 12 MP 16 MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Dual 10MP 10 MP SIM Dual-SIM (hybride MicroSD-slot) Dual-SIM (hybride MicroSD-slot) Batterij 4500 mAh 4300 mAh Snelladen (Wattage) 25W 45W Draadloos oplaadbaar Ja, 15W Ja, 15W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner In-display (ultrasonic) In-display (ultrasonic) Hoogte 161,9 mm 162,3 mm Breedte 73,7 mm 77,2 mm Dikte 7,8 mm 7,9 mm Gewicht 186 gram 196 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Bijzonderheden Standaard 5G, tijdelijk inclusief Galaxy Buds+ S-Pen bijgeleverd Adviesprijs Samsung (vanaf) €1.099,- €1.099,-

