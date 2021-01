Samsung Galaxy S21 aankondiging gepland op deze datum - Apparata

Foto @Samsung

Samsung kondigt officieel Galaxy Unpacked 2021 aan, waar de aankondiging van de Galaxy S21 zal plaatsvinden.

Het wachten is bijna voorbij, want over minder dan twee weken vindt officieel de Samsung Galaxy S21 aankondiging plaats. Tijdens Galaxy Unpacked 2021 trapt Samsung het jaar af met hun gloednieuwe vlaggenschip. Ook krijgen we naar verluidt de gloednieuwe Galaxy Buds Pro te zien.

Samsung Galaxy S21 aankondiging

Op 14 januari lanceert Samsung het Galaxy Unpacked event. Op donderdag 14 januari, om 16:00, streamt het Zuid-Koreaanse techmerk hun event, zo kondigen ze aan. Naar alle waarschijnlijkheid is dit dan ook de officiële aankondiging van de Galaxy S21 serie.

Overigens zegt de gelinkte uitnodiging niet specifiek iets over de S21 smartphones. Maar de Galaxy Unpacked noemer wordt eigenlijk altijd voor de S- en Note-serie gebruikt. Het is aan de andere kant wel vroeg voor een S-smartphone, die doorgaans altijd in februari of maart aangekondigd wordt. Lekken spreken daarentegen al maanden over deze exacte datum als aankondiging van de S21.

Wat we dan precies kunnen verwachten is ook al lang uitgelekt. Van de exacte prijzen tot de specs, en van de releasedatum tot het gebrek aan oplader, alles ligt al op straat. Natuurlijk is de kans aanwezig dat enkele van de gelekte stukjes informatie niet 100% kloppen, maar we hebben al een zeer goed beeld van wat de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra gaan doen.

Op donderdag 14 januari om 16:00 uur check je de Samsung Galaxy S21 aankondiging (en mogelijk Galaxy Buds Pro) live.